В Бильбао в разгар столкновений фанатов местного «Атлетика» с московским «Спартаком» погиб полицейский

Правоохранители, между тем, пока не подтверждают причастность россиян к смерти своего коллеги.

50-летний Иносенсио Ариас Гарсиа умер в больнице, куда его доставили с центральной площади Бильбао Плайя Мойюа. По версии, которую распространяют местные издания, у полицейского случился сердечный приступ — плохо ему стало, якобы, после того, как рядом взорвалась петарда, принадлежавшая российскому фанату. На Плайя Мойюа в этот момент находились сотни людей, — в основном это были болельщики «Спартака», — отмечает «Чемпионат.com».

Испанская полиция обещает расследовать гибели своего сотрудника и пока не берётся делать заявления о виновности иностранцев, — передаёт ТАСС. Со словами соболезнования, в свою очередь, выступил премьер Испании Мариано Рахой, осудив фанатов за столкновения в центре Бильбао. Местные организации встречали россиян антифашистскими лозунгами, обвиняя их в расизме. В ходе противостояний задержаны не менее пяти человек.

Беспорядки с участием болельщиков «Спартака» осудил и УЕФА. О возможных санкциях в отношении футбольных клубов пока не сообщается.