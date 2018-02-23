В Бильбао в разгар столкновений фанатов местного «Атлетика» с московским «Спартаком» погиб полицейский
Правоохранители, между тем, пока не подтверждают причастность россиян к смерти своего коллеги.
50-летний Иносенсио Ариас Гарсиа умер в больнице, куда его доставили с центральной площади Бильбао Плайя Мойюа. По версии, которую распространяют местные издания, у полицейского случился сердечный приступ — плохо ему стало, якобы, после того, как рядом взорвалась петарда, принадлежавшая российскому фанату. На Плайя Мойюа в этот момент находились сотни людей, — в основном это были болельщики «Спартака», — отмечает «Чемпионат.com».
Испанская полиция обещает расследовать гибели своего сотрудника и пока не берётся делать заявления о виновности иностранцев, — передаёт ТАСС. Со словами соболезнования, в свою очередь, выступил премьер Испании Мариано Рахой, осудив фанатов за столкновения в центре Бильбао. Местные организации встречали россиян антифашистскими лозунгами, обвиняя их в расизме. В ходе противостояний задержаны не менее пяти человек.
Беспорядки с участием болельщиков «Спартака» осудил и УЕФА. О возможных санкциях в отношении футбольных клубов пока не сообщается.
Комментарии9
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serjo1977 23 февраля 2018 | 08:04
Очередное позорище... :-((
ajsenev 23 февраля 2018 | 08:23
Вот она, лишняя хромосома.
messija 23 февраля 2018 | 08:18
Во всем мире понимают куда движется Россия под руководством путина, кроме 85% населения самой России.
bratec_kot 23 февраля 2018 | 08:19
Очень неприятная ситуация. Да ещё полицейский погиб.Санкции могут быть очень серьезными.
zztop1960 23 февраля 2018 | 08:24
Spain: Bilbao’s anti-fascist fans prepare for Spartak Moscow ultras https://www.youtube.com/watch?v=msDUWhUUf7E
ha12raz 23 февраля 2018 | 08:28
Обратите внимание, в заштатном Бильбао знают, что представляют рашияне.
prostovanya 23 февраля 2018 | 08:29
Нас уже антифашистскими лозунгами встречают! Дожили...
Зато с фашизмом как боремся-то - а никто не оценивает.
tovarich67 23 февраля 2018 | 08:34
Потихоньку допирает европа кто такие рашисты. Плохо другое. Запад всех россиян будет считать такими ублюдками как этих неосовков
piter_ug 23 февраля 2018 | 08:47
Что теперь скажут об опасности проведения ЧМ по футболу в России?