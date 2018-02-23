Российская фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото на Олимпийских играх

Фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане, победив в соревновании одиночниц, а Евгения Медведева стала серебряным призером.

Загитова за короткую и произвольную программу набрала в общей сумме 239,57 балла, опередив на 1,31 балла Медведеву (238,26). Фигуристки получили одинаковую оценку за произвольную программу (156,65). Третьей стала канадка Кейтлин Осмонд, передает РИА.