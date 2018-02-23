Российская фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото на Олимпийских играх
Фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане, победив в соревновании одиночниц, а Евгения Медведева стала серебряным призером.
Загитова за короткую и произвольную программу набрала в общей сумме 239,57 балла, опередив на 1,31 балла Медведеву (238,26). Фигуристки получили одинаковую оценку за произвольную программу (156,65). Третьей стала канадка Кейтлин Осмонд, передает РИА.
Комментарии20
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ihtamnet 23 февраля 2018 | 07:59
Всё, страна ликует.
antimrakobes 23 февраля 2018 | 08:01
ihtamnet: Страна, вроде бы, не хотела вообще фигуристок туда отпускать...
the_same_sandro__ 23 февраля 2018 | 08:03
Умницы! Старик Кабаев будет доволен, ведь Алину Загитову родители назвали в честь Алины Кабаевой.
vasyakirin 23 февраля 2018 | 08:04
the_same_sandro__: Смена подоспела?
opiatnovyi63 23 февраля 2018 | 08:05
the_same_sandro__: Первое золото без мельдония?
alehan00074 23 февраля 2018 | 08:08
Вот эти девчонки молодцы! Отлично откатались! Congrats!!!
the_same_sandro__ 23 февраля 2018 | 08:09
alehan00074:
Теперь слово за хоккеистами.
alehan00074 23 февраля 2018 | 08:17
the_same_sandro__: НХЛ на олимпиаде нет, так что кому же еще брать золото? Если не возьмут, то это будет "какой-то позор "..:) Посмотрим...игра с чехами в 2-40 утра по Америке....пошёл я спать:))) а Загитова молодец! Хотя болели мы почему то за Медведеву....американские же комментаторы на NBC сказали так : " extraordinary, dominant performance by Russian skaters!" О как!
josepp 23 февраля 2018 | 08:33
the_same_sandro__: Не болтайте чушь. Имя Алина давно стало распространенным у татар. Задолго до Кабаевой. И сейчас им называют дочерей.
the_same_sandro__ 23 февраля 2018 | 08:41
josepp:
Знал, что вам будет приятно. Это не чушь, а достоверная информация.
vasyakirin 23 февраля 2018 | 08:01
А чо в медальном зачете нет изменений?
j_partizan 23 февраля 2018 | 08:02
Единственная хорошая новость за сегодняшний день.
Поздравляю всех!
Алине спасибо!
igor20012 23 февраля 2018 | 08:12
Теперь ей точно мельдоний подкинут !
ha12raz 23 февраля 2018 | 08:15
Теперь можно трубить в панфары и прикрыть медалькой причинное место всей сборной из Обворованной Арапской Республики.
litovec55 23 февраля 2018 | 08:29
ha12raz: сборной из Обворованной Арапской Республики.
Не повезло сегодня демшизе, ну как серпом по яйкам!
hangman19 23 февраля 2018 | 08:40
litovec55: шиза это вы, совсем повернулись на этой почве.
andrey100067 23 февраля 2018 | 08:16
Ясно симпатизировали комментаторы Медведевой. Алина была лучше. О ней почти ничего не сказали. "Мы ещё посмотри, как она будет дальше кататься") Это зачем?
sparky 23 февраля 2018 | 08:17
Восторг!!!
Хотя я переставил бы девочек.
Но в любом случае, обе восхитительны.
И Осмонд выдала прекрасный прокат.
manofoffice 23 февраля 2018 | 08:26
Победить должна была Кейтлин Осмонд. Она больше заслуживала этого, т.к. является представительницей более высшей расы.
josepp 23 февраля 2018 | 08:30
Молодцы, девушки! Такие юные, и такие замечательные. Я горжусь.