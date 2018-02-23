В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве антифашиста Тимура Качаравы
Преступление произошло 13 лет назад. Как рассказали в Следственном комитете, задержанным оказался 33-летний местный житель. По данным правоохранительных органов, мужчина разработал план нападения на антифашистский митинг, который должен был состояться в центре Петербурга 13 ноября 2005 года. Вместе с сообщниками, вооруженными ножами и бутылками, он напал на двух антифашистов. Активистов избили, один из пострадавших скончался. Убийство Качаравы вызвало широкий общественный резонанс. В городе состоялся ряд памятных акций.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
j_partizan 23 февраля 2018 | 07:55
Вот, что значит организатор убийства вовремя не стал депутатом от "Единой" России".
ha12raz 23 февраля 2018 | 08:17
Т. е. когда кончился срк давности привлечения ук уголовной ответсвенности, до тех пор ни убийцу, ни подельников не трогали.
А что произошло ?
ФСБ больше не нуждается в его услугах ?.