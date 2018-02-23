В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве антифашиста Тимура Качаравы

Преступление произошло 13 лет назад. Как рассказали в Следственном комитете, задержанным оказался 33-летний местный житель. По данным правоохранительных органов, мужчина разработал план нападения на антифашистский митинг, который должен был состояться в центре Петербурга 13 ноября 2005 года. Вместе с сообщниками, вооруженными ножами и бутылками, он напал на двух антифашистов. Активистов избили, один из пострадавших скончался. Убийство Качаравы вызвало широкий общественный резонанс. В городе состоялся ряд памятных акций.