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07:46, 23 февраля 2018

Парламент Нидерландов признал геноцидом массовое убийство армян более ста лет назад в Османской империи

Такое решение поддержали все основные партии страны. Министерство иностранных дел Турции в свою очередь осудило такой шаг. Эксперты предупреждают, что это еще осложнит отношения между Гаагой и Анкарой. Особенно на фоне прошлогоднего дипломатического скандала, когда голландцы запретили турецкому министру проводить агитацию в Нидерландах среди проживающих там турок во время избирательной кампании. Геноцид армян уже признали более десяти стран Евросоюза. Турция с такой формулировкой событий вековой давности не соглашается.

Комментарии

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a_111111 23 февраля 2018 | 07:56

Всегда считал Нидерланды порядочной страной... И кстати пока король был принцем, он занимался со стороны МОК олимпиадой в Сочи... И был в неплохих отношениях с Путиным. До самолета...

ansh 23 февраля 2018 | 07:57

Когда убивают сотнями тысяч невооруженных - как это назвать?
После турок ещё две страны помню, где убивали не вооруженных.
Одна страна признала это и покаялась. Пусть и под внешним присмотром. И живут в ней сейчас по людски.
Другая страна быкует, распальцовывается, пускает кровавые пузыри... и прозябает на обочине мирового прогресса...

sg70 23 февраля 2018 | 08:05

ansh:
Ты прав, Махнюк. Украина прозябает. Но продолжает убивать мирное население..

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