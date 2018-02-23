Парламент Нидерландов признал геноцидом массовое убийство армян более ста лет назад в Османской империи

Такое решение поддержали все основные партии страны. Министерство иностранных дел Турции в свою очередь осудило такой шаг. Эксперты предупреждают, что это еще осложнит отношения между Гаагой и Анкарой. Особенно на фоне прошлогоднего дипломатического скандала, когда голландцы запретили турецкому министру проводить агитацию в Нидерландах среди проживающих там турок во время избирательной кампании. Геноцид армян уже признали более десяти стран Евросоюза. Турция с такой формулировкой событий вековой давности не соглашается.