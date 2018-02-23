Известный дипломат и журналист Валентин Фалин скончался на 92-м году жизни
Об этом сообщили ТАСС в его близком окружении. Фалин занимал ответственные посты в МИД СССР и ЦК КПСС, являлся референтом первого секретаря партии Никиты Хрущева и министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. В годы «перестройки» возглавлял Агентство печати «Новости» и Международный отдел ЦК КПСС. Позже занимался научной работой в Германии и России. Имел ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт