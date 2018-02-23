Трансляцию телеканала «РТР-Планета» ограничили в Литве
Вильнюс считает, что канал разжигает войну, раздор и этническую ненависть.
Ограничение вещания «РТР-Планеты» будет действовать в течение года – такое решение на минувшей неделе приняла Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы. Представители телеканала смогут обжаловать его в 30-дневный срок, передает РИА Новости. Причина запрета – в нарушении «РТР-Планетой» директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности. Литовские чиновники уверены, что материалы «РТР-Планеты» сеют раздор и ненависть.
Проблемы у телеканала возникают не впервые, хотя столь серьезных санкций к нему еще никогда не применяли. Ранее комиссия дважды останавливала трансляцию «РТР-Планеты» на три месяца, а затем обязала перевести канал в платный пакет. Недовольство чиновников, в частности, вызвали сюжеты о событиях в Вильнюсе в январе 1991 года, когда сторонники отделения от СССР вступили в конфликт с советскими войсками и КГБ.
«РТР-Планета» входит в состав ВГТРК. Ранее телеканал также попал под запрет на Украине.
Комментарии5
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ha12raz 23 февраля 2018 | 07:44
Раздор и ненависть это визитная карточка российского ТВ.
opiatnovyi63 23 февраля 2018 | 07:46
Всё из КиселёвTV...В России все гостелеАналы занимаются тем же самым!
vaka257 23 февраля 2018 | 07:55
На российском тв ведущие избивают ими же приглашенных... Российское ТВ превратилось в помойку - глашатая войны и агрессии....
a_111111 23 февраля 2018 | 07:59
А его кто-то смотрит?
midnightblues 23 февраля 2018 | 09:04
a_111111: ha12raz: \смотрят дебилы-люмпены
хотя эти люмпены не обязательно нищие
но по духу