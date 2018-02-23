Подписи в поддержку Владимира Путина собирали за счет госбюджета, утверждает движение «Голос»
Организация, которая отслеживает нарушения на выборах, опубликовала расследование. В нем говорится, что собравшая подписи Путину молодежная структура под названием «Волонтеры победы», делала это при поддержке чиновников. Она существует преимущественно на базе вузов, других общественных организаций с господдержкой, где координаторы получают зарплату. По информации «Голоса», на время предвыборной кампании помещения госвузов и других госучреждений перешли в пользование «Волонтеров победы». Штаб Путина утверждал, что собрал 1,6 миллиона подписей, в то время как необходимое число — 300 тысяч. На сайте Центризбиркома сообщается, что кандидат в президенты Владимир Путин истратил около половины своего избирательного фонда – чуть менее 200 млн. рублей.
Комментарии5
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plidurok Андрей Филимонов 23 февраля 2018 | 07:46
Там, где Путин, там - беззаконие.
odobryam_s 23 февраля 2018 | 07:47
" - Мошенник! - сказал Собакевич очень хладнокровно, - продаст, обманет,
еще и пообедает с вами! Я их знаю всех: это все мошенники, весь город там
такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все
христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и
тот, если сказать правду, свинья."
Н.В. Гоголь "Мертвые души"
igor20012 23 февраля 2018 | 07:55
Т.е. сбор подписей-незаконен и сами подписи-не действительны ? Тогда и "кандидат" путин-тоже не кандидат ? Тем более-больной, какой же он "мачо" ? Так, "срачо-хреначо".
serjo1977 23 февраля 2018 | 07:55
"Голос" - новый псевдоним Капитана Очевидность?
alo0000 23 февраля 2018 | 08:01
Надо готовить списки этих волонтеров к печати.