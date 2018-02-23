Подписи в поддержку Владимира Путина собирали за счет госбюджета, утверждает движение «Голос»

Организация, которая отслеживает нарушения на выборах, опубликовала расследование. В нем говорится, что собравшая подписи Путину молодежная структура под названием «Волонтеры победы», делала это при поддержке чиновников. Она существует преимущественно на базе вузов, других общественных организаций с господдержкой, где координаторы получают зарплату. По информации «Голоса», на время предвыборной кампании помещения госвузов и других госучреждений перешли в пользование «Волонтеров победы». Штаб Путина утверждал, что собрал 1,6 миллиона подписей, в то время как необходимое число — 300 тысяч. На сайте Центризбиркома сообщается, что кандидат в президенты Владимир Путин истратил около половины своего избирательного фонда – чуть менее 200 млн. рублей.