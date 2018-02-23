Министерство юстиции внесло в федеральный список экстремистских материалов статью из «Новой газеты» о бандеровцах
Она была опубликована в 2014 году, ее написал доктор исторических наук из Петербурга Кирилл Александров. В прошлом году решение о признании статьи экстремистской по требованию прокуратуры принял городской суд северной столицы. Минувшей осенью министерство образования отказалось присуждать Александрову докторскую степень за диссертацию о последователях Андрея Власова из Русской освободительной армии. Сейчас эту научную работу, как пишет издание «Медиазона», проверяет прокуратура.
Комментарии9
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ivar1964 23 февраля 2018 | 07:41
Даже о врагах надо знать правду. Это История! Но в России правда не нужна. В России нужны мифы и легенды. Те, которые устраивают власть. Те, которые возбуждают "патриотизм". Ложь удобнее правды! Правда иногда бывает неприятной.
ansata 23 февраля 2018 | 07:47
ivar1964: Правда всегда неприятна.
ajsenev 23 февраля 2018 | 08:28
Когда ложь становится главной, и практически единственной скрепой, правда истории для них просто невыносима.
serjo1977 23 февраля 2018 | 07:45
У страны, где научные работы проверяет прокуратура при ПОЛНОМ молчании граждан, нет и не может быть нормального будущего. :-((
opiatnovyi63 23 февраля 2018 | 07:48
История в принципе не может быть экстремистской! Это же история!
sagen 23 февраля 2018 | 07:55
Вакханалия в нынешней России преступных уголовных дел, продажных судов, лгущей полиции, дерущихся журналистов... должна показать аборигенам, что только Путин сможет защитить их от этого беспредела.
vinokur 23 февраля 2018 | 07:57
В мои студенческие годы нам долбили: "Наука имеет классовый характер". Правда, долбили преподаватели общественных наук, да и нами они, похоже, не очень в это верили. Какой же характер имеет наука теперь? Как прокурор скажет? Дальше науке падать некуда.
vladimir1967 23 февраля 2018 | 08:27
Главные экстремисты в кремле.
kunst54 23 февраля 2018 | 08:28
Прокуроры вообще большие историки - не покладая рук, днем и ночью такие людям истории пишут, что потом их лет на 10 в Сегежу или в республику Коми упекают.