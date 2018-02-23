Министерство юстиции внесло в федеральный список экстремистских материалов статью из «Новой газеты» о бандеровцах

Она была опубликована в 2014 году, ее написал доктор исторических наук из Петербурга Кирилл Александров. В прошлом году решение о признании статьи экстремистской по требованию прокуратуры принял городской суд северной столицы. Минувшей осенью министерство образования отказалось присуждать Александрову докторскую степень за диссертацию о последователях Андрея Власова из Русской освободительной армии. Сейчас эту научную работу, как пишет издание «Медиазона», проверяет прокуратура.