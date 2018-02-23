Спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул новые обвинения против двух соратников Дональда Трампа

Экс-глава его предвыборного штаба Пол Манафорт и бывший советник Рик Гейтс обвиняются в подготовке ложных налоговых деклараций, банковском мошенничестве, сокрытии доходов из иностранных источников. Ранее оба они фигурировали в деле в качестве представителей интересов правительства Украины, Партии регионов и бывшего украинского президента Виктора Януковича. Сами обвинения не связаны с избирательной кампанией, вмешательство в которую со стороны России также расследует Мюллер.