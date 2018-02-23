Спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул новые обвинения против двух соратников Дональда Трампа
Экс-глава его предвыборного штаба Пол Манафорт и бывший советник Рик Гейтс обвиняются в подготовке ложных налоговых деклараций, банковском мошенничестве, сокрытии доходов из иностранных источников. Ранее оба они фигурировали в деле в качестве представителей интересов правительства Украины, Партии регионов и бывшего украинского президента Виктора Януковича. Сами обвинения не связаны с избирательной кампанией, вмешательство в которую со стороны России также расследует Мюллер.
Комментарии3
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plidurok Андрей Филимонов 23 февраля 2018 | 07:45
Как и положено прокурору, Роберт Мюллер работает на закон, а не на ОПГ
felik23 23 февраля 2018 | 08:19
Спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул новые обвинения против двух соратников Дональда Трампа https://youtu.be/Fn-1FnvM1-8
barbarus Руслан Вазирович 23 февраля 2018 | 08:25
Сможет ли Мюллер поймать Штирлица, или отправить под суд? ...