Парковка в Москве до конца недели будет бесплатной
Как сообщили в мэрии, это не коснется только тех площадок, которые оборудованы шлагбаумами. В столичной администрации в то же время попросили водителей учитывать, что сегодня в городе будут проводиться массовые мероприятия. В частности, ряд улиц в центре Москвы временно перекроют. Коммунисты проведут демонстрацию по случаю 100-летия Советской армии и Военно-морского флота.
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