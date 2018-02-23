Суд в Петербурге арестовал одного из обвиняемых в хищении средств на строительстве сцены Малого драматического театра
Глава компании «СтройСоюз-СВ» Максим Корнеев, по данным следствия, участвовал в краже более 45,5 млн. рублей. Кроме него, под стражей находится руководитель компании «М-Проект» Александр Пучков. Еще одного фигуранта дела, сотрудницу компании «Мира Групп» Ольгу Шарикову, Смольнинский районный суд отпустил под залог в 2,5 млн. рублей. О задержании подозреваемых ФСБ сообщала в среду.
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