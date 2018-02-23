Красноярского студента внесли в список террористов и экстремистов из-за картинок в социальной сети «ВКонтакте»

А банк заблокировал два его банковских счета. При этом в отношении Алексея Свердлова нет еще ни заключения экспертизы, ни судебного решения, пишет «Новая газета». Следственный комитет возбудил в отношении молодого человека уголовное дело об экстремизме. Поводом для следственных действий стали мемы — 61 изображение, которые студент добавил к себе в «сохраненные фотографии». Доступ к ним имели только авторизованные пользователи «ВКонтакте».