Красноярского студента внесли в список террористов и экстремистов из-за картинок в социальной сети «ВКонтакте»
А банк заблокировал два его банковских счета. При этом в отношении Алексея Свердлова нет еще ни заключения экспертизы, ни судебного решения, пишет «Новая газета». Следственный комитет возбудил в отношении молодого человека уголовное дело об экстремизме. Поводом для следственных действий стали мемы — 61 изображение, которые студент добавил к себе в «сохраненные фотографии». Доступ к ним имели только авторизованные пользователи «ВКонтакте».
Комментарии6
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serjo1977 23 февраля 2018 | 07:33
Зачем Р
serjo1977 23 февраля 2018 | 07:40
Зачем России студенты? От них же одна крамола! 3 класса ЦПШ - и пшёл работать. Для окончательного вставания с колен вполне достаточно чтения, письма и Закона Божия!
vlabumur 23 февраля 2018 | 07:40
Не понял за что его.
Готовил покушение на т.Сталина?
j_partizan 23 февраля 2018 | 07:43
Классический сталинизм.
Власть готова на всё, хоть на сталинизм в стране, хоть на самодержавие, лишь бы как можно дольше держаться у власти и крышевать олигархов в ущерб интересов народа.
opiatnovyi63 23 февраля 2018 | 07:51
Совсем из ума выжила наша несменяемая воровская власть..
kalandr 23 февраля 2018 | 08:03
1000 раз уже повторили в инете.-"Ребята, не ползайте вы по этим помойкам- ВК, ОК, и пр.". Не доходит...