В Ингушетии сегодня отметят годовщину начала репрессий против народа республики

В этот день 74 года назад власти СССР начали операцию по депортации чеченцев и ингушей.

По всей Ингушетии сегодня пройдут десятки памятных мероприятий, посвященных трагической дате. Одно из крупнейших, как ожидается, состоится в Назрани – руководство республики, духовные лидеры и представители общественных организаций соберутся на траурный митинг на территории Мемориала памяти и славы. Об этом сообщает интернет-газета «Ингушетия». В мечетях будут читать особые молитвы, посвященные годовщине депортации. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров почтит память погибших в ходе памятных мероприятиях в столице республики Магасе.

Депортация чеченцев и ингушей началась 23 февраля 1944 года. Советское руководство утверждало, что представители этих народов сотрудничали с нацистами. Их решено было переселить в Среднюю Азию и Казахстан. Депортация продолжалась несколько недель, в ходе выселения и в первые годы после него погибли больше 100 тысяч человек.

О памятных мероприятиях в Чечне, посвященных депортации, пока не сообщается.