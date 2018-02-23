В Ингушетии сегодня отметят годовщину начала репрессий против народа республики
В этот день 74 года назад власти СССР начали операцию по депортации чеченцев и ингушей.
По всей Ингушетии сегодня пройдут десятки памятных мероприятий, посвященных трагической дате. Одно из крупнейших, как ожидается, состоится в Назрани – руководство республики, духовные лидеры и представители общественных организаций соберутся на траурный митинг на территории Мемориала памяти и славы. Об этом сообщает интернет-газета «Ингушетия». В мечетях будут читать особые молитвы, посвященные годовщине депортации. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров почтит память погибших в ходе памятных мероприятиях в столице республики Магасе.
Депортация чеченцев и ингушей началась 23 февраля 1944 года. Советское руководство утверждало, что представители этих народов сотрудничали с нацистами. Их решено было переселить в Среднюю Азию и Казахстан. Депортация продолжалась несколько недель, в ходе выселения и в первые годы после него погибли больше 100 тысяч человек.
О памятных мероприятиях в Чечне, посвященных депортации, пока не сообщается.
Комментарии2
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ansh 23 февраля 2018 | 07:22
Ингуши помнят, поминают.
А путинский кунак из Чечни затаился. И Рябого душегуба чечены не простят никогда, и данника дядю Вову обижать не хочется. Вдруг дань урежет... скажет, денег нет...
blahovdav 23 февраля 2018 | 07:26
сталин- кровавое чмо, подонок и убийца... Как там портянки говорят: кто против, может сьездить в Ингушетию и собрав вокруг себя пару сотен ингушей рассказать им, какое оно было великое и достойное...