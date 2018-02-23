Международные рейтинговые агентства сегодня опубликуют новые показатели инвестиционной привлекательности России

В Минфине рассчитывают, что эксперты выступят с позитивным прогнозом.

Долгосрочные суверенные рейтинги России были значительно понижены после событий 2014 года, — напоминает агентство RNS, это произошло на фоне падения нефтяных цен и конфликта на Украине, повлекшего введения санкций против Москвы. В российском правительстве понижение кредитных рейтингов считают политически мотивированным, глава Минфина Антон Силуанов призывал экспертов «объективно посмотреть на ситуацию». В Москве рассчитывают, что агентство S&P поднимет оценку российской экономики до инвестиционного уровня, вслед за этим, как ожидается, подрастет и рейтинг другого авторитетного агентства — Moody’s. Его специалисты в январе уже выступили с позитивным прогнозом — эксперты дали понять, что считают российскую экономику достаточно устойчивой к возможным потрясениям.

Повышение суверенных рейтингов, по словам аналитиков, — событие хоть и позитивное, однако существенного влияния на российскую экономику оно не окажет.