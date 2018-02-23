Международные рейтинговые агентства сегодня опубликуют новые показатели инвестиционной привлекательности России
В Минфине рассчитывают, что эксперты выступят с позитивным прогнозом.
Долгосрочные суверенные рейтинги России были значительно понижены после событий 2014 года, — напоминает агентство RNS, это произошло на фоне падения нефтяных цен и конфликта на Украине, повлекшего введения санкций против Москвы. В российском правительстве понижение кредитных рейтингов считают политически мотивированным, глава Минфина Антон Силуанов призывал экспертов «объективно посмотреть на ситуацию». В Москве рассчитывают, что агентство S&P поднимет оценку российской экономики до инвестиционного уровня, вслед за этим, как ожидается, подрастет и рейтинг другого авторитетного агентства — Moody’s. Его специалисты в январе уже выступили с позитивным прогнозом — эксперты дали понять, что считают российскую экономику достаточно устойчивой к возможным потрясениям.
Повышение суверенных рейтингов, по словам аналитиков, — событие хоть и позитивное, однако существенного влияния на российскую экономику оно не окажет.
Комментарии4
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igor20012 23 февраля 2018 | 07:14
Любые инвестиции в Россию в принципе невозможны: ну как можно вкладывать деньги в страну, в которой любые твои вложения ( по закону ! ) силовики могут отобрать в любую минуту !
alexgross022018 23 февраля 2018 | 07:17
Эксперты прекрасно знают - болото самое устойчивое образование;)) Сколько чего не кидай - плюх и тишина, только звуки странные над топью ;))
j_partizan 23 февраля 2018 | 07:23
понижение кредитных рейтингов считают политически мотивированным
____
Правильно, ибо политика государства такова, что инвестиции в экономику страны крайне рискованы.
bazilgu 23 февраля 2018 | 07:23
"Существенного влияния на российскую экономику не окажет"-
По принципу- "мертвому припарка".