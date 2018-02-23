Лидер ЛДПР пообещал проверить сведения о возможных домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналисткам

Как утверждает телеканал «Дождь», сразу несколько девушек из парламентского пула жаловались на поведение члена фракции ЛДПР и главы думского комитета по международным делам. Владимир Жириновский в свою очередь сказал, что ничего не слышал об этом, хотя каждый день бывает в Госдуме и ему могли бы об этом сообщить. Сам Слуцкий обвинения отверг.