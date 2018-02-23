Лидер ЛДПР пообещал проверить сведения о возможных домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналисткам
Как утверждает телеканал «Дождь», сразу несколько девушек из парламентского пула жаловались на поведение члена фракции ЛДПР и главы думского комитета по международным делам. Владимир Жириновский в свою очередь сказал, что ничего не слышал об этом, хотя каждый день бывает в Госдуме и ему могли бы об этом сообщить. Сам Слуцкий обвинения отверг.
Комментарии7
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opiatnovyi63 23 февраля 2018 | 07:08
На пустом месте ничего не бывает.. Слуцкий , оказывается, не только квасной патриот, говорун и демагог, но ещё и аморальный индюк!
ur_sus 23 февраля 2018 | 07:09
opiatnovyi63:
//о возможных домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналисткам//
Ну, если Жирик не в курсе, то точно не домогался...
ansh 23 февраля 2018 | 07:15
ur_sus: С хряка станется...
j_partizan 23 февраля 2018 | 07:15
Домогательство - это так не похоже на ЧЛЕНА фракции ЛДПР. (сарказм)
j_partizan 23 февраля 2018 | 07:26
Непохоже
profi1962 23 февраля 2018 | 07:31
Что потрогать в честь 8 марта нельзя. Или деньжат как американки решили срубить. От наших только зуботычину.
vlabumur 23 февраля 2018 | 07:45
Попрошу вас не задевать такого умного, всесторонне развитого, и рассудительного видного Политического Деятеля, и Депутата Государственной Думы РФ.
))))))))))