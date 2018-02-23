Мэрия Москвы разрешила установить мемориальную доску на доме, где жил Борис Немцов
Комиссия по увековечиванию памяти рассмотрела предложение телеведущей и кандидата в президенты Ксении Собчак.
Табличка — это первый шаг, и нельзя забывать про переименование моста, на котором был убит Немцов, сказала «Эху» сама Собчак.
Осенью прошлого года памятный знак уже устанавливали на доме, где жил убитый политик. Власти Москвы тогда настаивали, что это сделано незаконно, а потом доску сорвали члены одной из прокремлевских организаций.
Жители давно согласны на установку, и теперь власти перестанут нарушать их права. Сказал «Эху» инициатор установки первого памятного знака, бывший муниципальный депутат района Замоскоречье Сергей Марков. По инициативе Сергея Маркова мемориальная доска была размещена на доме в прошлом году. Табличку сорвали через несколько дней, ссылаясь на то, что установка не была согласована с мэрией.
Комментарии5
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igor20012 23 февраля 2018 | 07:10
Несколько лет пытались увековечить его память-и ничего, а вот пришла ксюша-и кремль согласился сразу. И после этого ксюша и дальше будет говорить, что она-не проект кремля ?
ur_sus 23 февраля 2018 | 07:14
//Табличка — это первый шаг, и нельзя забывать про переименование моста//
Логично. Будет "Немцов Мост". А если Пригожин отравит Путина по приказу Сечина в Кремле, то Собчак потребует переименовать Кремль в "Путин Кремль"?
igor20012 23 февраля 2018 | 07:23
ur_sus: Во что угодно, суть от этого не изменится.
alexgross022018 23 февраля 2018 | 07:23
igor20012: С таким же успехом можно утверждать, что все от Навального до Жирика с промежутком в виде Грудинина - в той или иной степени проекты Кремлевской шарашки разных лет.
igor20012 23 февраля 2018 | 08:34
alexgross022018: Сколько ( в общей сложности ) просидел Навальный ? А жирик и другие ?