Z Архив новостей новости
5 5 6 158
Эксклюзив Эха 07:00, 23 февраля 2018

Мэрия Москвы разрешила установить мемориальную доску на доме, где жил Борис Немцов

Комиссия по увековечиванию памяти рассмотрела предложение телеведущей и кандидата в президенты Ксении Собчак.

Табличка — это первый шаг, и нельзя забывать про переименование моста, на котором был убит Немцов, сказала «Эху» сама Собчак.

Осенью прошлого года памятный знак уже устанавливали на доме, где жил убитый политик. Власти Москвы тогда настаивали, что это сделано незаконно, а потом доску сорвали члены одной из прокремлевских организаций.

Жители давно согласны на установку, и теперь власти перестанут нарушать их права. Сказал «Эху» инициатор установки первого памятного знака, бывший муниципальный депутат района Замоскоречье Сергей Марков. По инициативе Сергея Маркова мемориальная доска была размещена на доме в прошлом году. Табличку сорвали через несколько дней, ссылаясь на то, что установка не была согласована с мэрией.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

igor20012 23 февраля 2018 | 07:10

Несколько лет пытались увековечить его память-и ничего, а вот пришла ксюша-и кремль согласился сразу. И после этого ксюша и дальше будет говорить, что она-не проект кремля ?

ur_sus 23 февраля 2018 | 07:14

//Табличка — это первый шаг, и нельзя забывать про переименование моста//
Логично. Будет "Немцов Мост". А если Пригожин отравит Путина по приказу Сечина в Кремле, то Собчак потребует переименовать Кремль в "Путин Кремль"?

igor20012 23 февраля 2018 | 07:23

ur_sus: Во что угодно, суть от этого не изменится.

alexgross022018 23 февраля 2018 | 07:23

igor20012: С таким же успехом можно утверждать, что все от Навального до Жирика с промежутком в виде Грудинина - в той или иной степени проекты Кремлевской шарашки разных лет.

igor20012 23 февраля 2018 | 08:34

alexgross022018: Сколько ( в общей сложности ) просидел Навальный ? А жирик и другие ?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 20 февраля Поздравить…праздники, опросы, день рождения, общество, события

5 352 6 7463 20.02
Kпраздники, опросы, день рождения, общество, события
Блоги

На хоккейном матче российские болельщики вывесили флаг с портретом Сталина Фотография трёх улыбающихся мужчин на фоне флага появилась в соцсетях…

5 570 6 54920 16.02
Kфото, спорт, общество, события
Блоги

Рожденные 21 февраля Поздравить…

5 250 6 5902 21.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Интервью Разворот

Ксения Собчак гость: Ксения Собчак кандидат на пост президента РФ

Я была бы рада, если бы из любых соображений у них, извините, хватило бы яиц это все сделать. Но они этого не делают по понятным для меня причинам…

5 139 6 31863 16.02
#слушать 16:46 8читать $скачать 3.8 МБ
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Работы не было, хотелось заработать денег». Кем был погибший в Сирии «вагнеровец» Руслан Гаврилов «Работы не было, хотелось заработать денег». Кем был погибший в Сирии «вагнеровец» Руслан Гаврилов О чем рассказала мать погибшего «вагнеровца»...

5 401 6 99629 16.02
8читать ;смотреть
Kсирия, расследования, военные, видео, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Чужая земля Многие выжили. И жаждут новой крови. Их вдохновляет кровь. Им и нашлось боевое применение в Сирии. Российское государство их породило, Российское государство их губит…

5 274 6 78926 16.02
Kсирия, военные, расследования, рф, государство, власть, мнения
Интервью Разбор полета

Максим Сурайкин гость: Максим Сурайкин кандидат в президенты РФ от партии «Коммунисты России»

Сталин — это, прежде всего, государственник, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества…

5 75 6 5105 19.02
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kвыборы, сталин, история, навальный, видео
Блоги

Кусок эфира

Максим Сурайкин: Я убежденный сталинист Сталин — это, прежде всего, государственник, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества, и он шаг за шагом эту программу реализовывал…

5 205 6 14018 20.02
Kсталин, коммунизм, история, политика, передачи, мнения
Блоги

Александр Крушельницкий: Я решил отказаться от проведения слушаний в CAS Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно…

5 120 6 9860 21.02
Kолимпиада-2018, спорт, допинг, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову Она будет установлена за общественные деньги при условии согласования жителей дома 3 на Малой Ордынке

5 243 6 20297 22.02
Kнемцов, память, мнения
Блоги

Николай Полисский: Я не собирался никого оскорблять В моих помыслах никогда не было идеи создать и собственноручно сжечь христианский или другой храм. В моих произведениях люди часто находят то, что я в них не закладывал, это нормально…

5 162 6 13678 19.02
Kискусство, религия, праздники, общество, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

Путин украл мой телефон:( Документов нет, протокола нет, суда нет, в материалах телефона нет. Что это? Ну сперли телефон реально…

5 127 6 39271 16.02
Kполитика, общество, навальный, мнения
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк

Демонстрация флага со Сталиным — это демонстрация голой задницы. С соответствующим впечатлением. То есть это, несомненно, производит впечатление. Но это вряд ли то впечатление, которого кто-то хотел бы добиться…

5 151 6 28055 16.02
#слушать 35:47 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ
Kвыборы, спорт, политика, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я потрясён кровавым событием в Кизляре Преступник не является мусульманином или христианином! Он не имеет никакого отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнёт на жизнь ни в чем не повинных людей…

5 115 6 13151 18.02
Kобщество, происшествия, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Прошла мода на эмо, пришла мода на Навального. Мода на Навального тоже пройдет…

5 68 6 7877 22.02
#слушать 43:07 8читать ;смотреть $скачать 9.9 МБ
Kполитика, украина, сетевизор, передачи, видео
Блоги

Госдеп США: Прекращение таких сделок является наказанием Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что в результате санкций России был причинен ущерб на сумму около 3 млрд долларов США…

5 341 6 40043 21.02
Kсша, политика, общество, рф, события

Популярное за неделю

Новости

Полиция Аргентины арестовала шестерых подозреваемых в контрабанде наркотиков Это произошло после того, как почти 400 кг кокаина было обнаружено в посольстве России в Буэнос-Айресе

5 7 6 2796
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Гибридная составляющая может переосмыслить всё, кроме физических результатов: сложно сказать российской военной пропаганде, что эти убитые казаки воскресли…

5 170 6 153451 17.02
#слушать 48:08 8читать $скачать 11.0 МБ
Голосование
Вам обидно, что казахский язык переходит с кириллицы на латиницу?
5 128 6 16935 20.02
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

+ А то поздно будет! Предвыборный ролик в интернете совершил фурор А то поздно будет! Предвыборный ролик в интернете совершил фурор Тут собраны все фобии, фантазмы, скелеты в шкафу, преследующие «нормального» обывателя: негр в армии; служба до 60 лет; геи, правящие миром…

5 303 6 171794 18.02
8читать ;смотреть
Kобщество, юмор, выборы, мнения
Блоги

+ Серебрякову пригрозили сокращением числа предложений о съемках после слов о национальной идее современной России Серебрякову пригрозили сокращением числа предложений о съемках после слов о национальной идее современной России Владимир Бортко: «Он был явный патриот. Кто его обидел, не знаю. Но высказывание говорит о двух вещах — о глупости и подлости»...

5 572 6 130893 22.02
8читать ;смотреть
Kсеребряков, политика, рф, общество, кино, идеология, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6713229
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3307263

Сегодня в эфире