Мэрия Москвы разрешила установить мемориальную доску на доме, где жил Борис Немцов

Комиссия по увековечиванию памяти рассмотрела предложение телеведущей и кандидата в президенты Ксении Собчак.

Табличка — это первый шаг, и нельзя забывать про переименование моста, на котором был убит Немцов, сказала «Эху» сама Собчак.

Осенью прошлого года памятный знак уже устанавливали на доме, где жил убитый политик. Власти Москвы тогда настаивали, что это сделано незаконно, а потом доску сорвали члены одной из прокремлевских организаций.

Жители давно согласны на установку, и теперь власти перестанут нарушать их права. Сказал «Эху» инициатор установки первого памятного знака, бывший муниципальный депутат района Замоскоречье Сергей Марков. По инициативе Сергея Маркова мемориальная доска была размещена на доме в прошлом году. Табличку сорвали через несколько дней, ссылаясь на то, что установка не была согласована с мэрией.