Оценку Amnesty International ситуации с правами человека в России называют необъективной в Москве
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что эта часть исследования носит политически ангажированный характер, передает ТАСС. В то же время, по ее словам, в докладе нет реакции на применение санкций против России, которые направлены против конкретных людей, с единственной целью «причинить им страдания, ограничив в свободе передвижения, приобретения определенных товаров и услуг». Amnesty International подвергла критике ситуацию с правами человека в России. В докладе организации говорится об ограничениях свободы выражения мнений и свободы собраний, сообщается о пытках в тюрьмах, нарушениях прав человека на Северном Кавказе и в Крыму.
Комментарии5
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chapter_2 23 февраля 2018 | 07:08
Есть такое понятие "партикуляризм". Это - отрицание универсальных и международно признанных критериев оценки фактов, событий и процессов. Отрицание объективных оценок обычно дополняется бахвальством.
И вот опять! Уполномоченный по правам человека генерал полиции Татьяна Москалькова считает, что эта часть исследования носит политически ангажированный характер, передает ТАСС.
opiatnovyi63 23 февраля 2018 | 07:21
chapter_2: А страдания , которые причинила Россия своей агрессивной политикой в отношении граждан Украины, Сирии, в расчёт не берутся госпожой Москальковой?
ura_123 23 февраля 2018 | 07:08
То что считает оперуполномоченная по правам человека,это слова-просто слова.
Ничем не подтверждённые.
demokratia 23 февраля 2018 | 07:10
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает,
Оценка Москальковой - неадекватна.
mavreh 23 февраля 2018 | 07:20
Да нет у нас никаких нарушений прав человека! Что за бред!
Человек прекрасно себя чувствует! Ему комфортно, спокойно.
Никто его обидеть не смеет! Он снова на выборы идёт, снова президентом.
Ну нравится ему, - а вам что, завидно?
А вот народ - другое дело. Народ должен служить человеку. И желательно молча.