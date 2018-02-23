Оценку Amnesty International ситуации с правами человека в России называют необъективной в Москве

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что эта часть исследования носит политически ангажированный характер, передает ТАСС. В то же время, по ее словам, в докладе нет реакции на применение санкций против России, которые направлены против конкретных людей, с единственной целью «причинить им страдания, ограничив в свободе передвижения, приобретения определенных товаров и услуг». Amnesty International подвергла критике ситуацию с правами человека в России. В докладе организации говорится об ограничениях свободы выражения мнений и свободы собраний, сообщается о пытках в тюрьмах, нарушениях прав человека на Северном Кавказе и в Крыму.