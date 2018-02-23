Полиция Аргентины арестовала шестерых подозреваемых в контрабанде наркотиков

Это произошло после того, как почти 400 кг кокаина было обнаружено в посольстве России в Буэнос-Айресе. Расследование началось еще в 2016 году, когда в полицию обратился российский посол. По его сведениям, контрабандисты пытались переправить 16 пакетов кокаина с использованием дипломатической почты. В рамках совместной операции власти заменили кокаин мукой, пока наркотик находился на территории посольства. Сообщалось, что, по меньшей мере, трое задержанных – граждане России.