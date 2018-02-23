Полиция Аргентины арестовала шестерых подозреваемых в контрабанде наркотиков
Это произошло после того, как почти 400 кг кокаина было обнаружено в посольстве России в Буэнос-Айресе. Расследование началось еще в 2016 году, когда в полицию обратился российский посол. По его сведениям, контрабандисты пытались переправить 16 пакетов кокаина с использованием дипломатической почты. В рамках совместной операции власти заменили кокаин мукой, пока наркотик находился на территории посольства. Сообщалось, что, по меньшей мере, трое задержанных – граждане России.
Комментарии7
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arye_11 23 февраля 2018 | 07:00
Арестовали шестерых, из них один гражданин Аргентины...
Из шестерых трое имеют гражданство России...
Вот это и называется "Наводить тень на плетень".
Страшно и ссыкотно сказать напрямую, что пятерых российских дипломатов арестовали за наркотрафик под прикрытием дипломатической почты.
fazer 23 февраля 2018 | 07:03
arye_11: Как могли арестовать? Они же социально близкие!
alehan00074 23 февраля 2018 | 07:06
Лпврову надо полегче с наркотой...и так несет чушь и врет все время, да еще и выглядит неважно:((((
ura_123 23 февраля 2018 | 07:01
Что нам на это скажет мистер печальная лошадь?
Отчего не слышно задорного стука каблучков Марии-танцовщицы исполняющей очередной "Танец с саблями"?
mavreh 23 февраля 2018 | 07:07
У колодца, да не напиться?(С)..
Так вот как кокс в Москву приходит.. Весело и не принуждённо - с дип почтой.
Чисто в стиле путинской вертикали...
waytothesun 23 февраля 2018 | 07:14
Российские дипломаты занимаются героином!
В посольстве изъято 400 кг тяжёлого наркотика!
Вдумайтесь в эту дикость!!!
Кто называл Путина неэффективным руководителем?
Он за 19 лет, впервые в мире, успешно создал бандитское, мафиозное государство.
Что дальше, дипломаты буду похищать детей и требовать выкуп?
ura_123 23 февраля 2018 | 07:24
waytothesun: И контролировать проституцию на международном уровне!
Уже и "мамка" подходящая есть,с песнями и танцами,с именем чисто русским-Мария!