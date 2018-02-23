Олег Дерипаска покинул руководящий пост в «Русале»
Президентом компании стал ее генеральный директор Владислав Соловьев. Он же назначен генеральным директором En+. Его в свою очередь сменила в «Русале» бывший финансовый директор Александра Бурико. Ранее о планах Дерипаски покинуть пост руководителя компаний En+ и «Русал» написала газета «КоммерсантЪ» со ссылкой источники, близкие к акционерам. При этом собеседники газеты исключили, что перестановки связаны с новым конфликтом вокруг «Норильского никеля» между Дерипаской и Владимиром Потаниным. Также они отрицали, что перестановки могут быть связаны с расследованием Алексея Навального о совместном отдыхе Дерипаски с вице-премьером правительства Сергеем Приходько.
Комментарии3
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mavreh 23 февраля 2018 | 07:16
Понять не могу - каким образом заводы, строившиеся всей страной в своё время, на которых работают десятки тысяч людей, - вдруг оказались в лапах этих упырей??
Они что - строили их? Поднимали с нуля дело?!
Парадоксы развитой путиномики...
chapter_2 23 февраля 2018 | 07:19
Олег Дерипаска в сопровождении эскорта покинул руководящий запятнанный коррупцией пост в «Русале».
a_111111 23 февраля 2018 | 07:46
А как поживает лейтенант Рыбка?