Олег Дерипаска покинул руководящий пост в «Русале»

Президентом компании стал ее генеральный директор Владислав Соловьев. Он же назначен генеральным директором En+. Его в свою очередь сменила в «Русале» бывший финансовый директор Александра Бурико. Ранее о планах Дерипаски покинуть пост руководителя компаний En+ и «Русал» написала газета «КоммерсантЪ» со ссылкой источники, близкие к акционерам. При этом собеседники газеты исключили, что перестановки связаны с новым конфликтом вокруг «Норильского никеля» между Дерипаской и Владимиром Потаниным. Также они отрицали, что перестановки могут быть связаны с расследованием Алексея Навального о совместном отдыхе Дерипаски с вице-премьером правительства Сергеем Приходько.