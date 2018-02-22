Партия «Яблоко» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу на контракты по уборке снега в Москве

Руководитель центра антикоррупционной политики «Яблока» Сергей Митрохин сообщил, что российская столица потратила на уборку снега почти 4 миллиарда рублей этой зимой. Из этой суммы 1 миллиард получили фирмы с признаками картельного сговора, — говорится на сайте партии. Митрохин считает, что деньги за уборку снега могли получить подставные фирмы.