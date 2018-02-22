Партия «Яблоко» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу на контракты по уборке снега в Москве
Руководитель центра антикоррупционной политики «Яблока» Сергей Митрохин сообщил, что российская столица потратила на уборку снега почти 4 миллиарда рублей этой зимой. Из этой суммы 1 миллиард получили фирмы с признаками картельного сговора, — говорится на сайте партии. Митрохин считает, что деньги за уборку снега могли получить подставные фирмы.
Комментарии4
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zkotor 22 февраля 2018 | 19:39
Отсобянили городской бюджет на 4 лярда
fikus74 22 февраля 2018 | 19:54
да фасу на это все - ФУ (как в АП скажут)
ugiazov 22 февраля 2018 | 19:59
Эти фирмы - кого надо фирмы.
rolar 22 февраля 2018 | 20:02
А деньги на доску Немцову ушли. Пусть "огрызки" берут лопаты и вперед, чистить улицы в память о Немцове. А то только жаловаться умеют, как дети в песочнице.