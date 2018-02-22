Московские власти планируют потратить 34 мил руб на охрану стадионов «Лужники» и «Спартак» во время ЧМ по футболу

Московские власти планируют потратить 34 миллиона рублей на охрану стадионов «Лужники» и «Спартак» во время Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает издание «МБХ Медиа» со ссылкой на сайт госзакупок. Согласно этим данным, на каждый день, когда матчи будут проходить в Москве, предусмотрено выделение порядка 2,5 миллионов рублей.