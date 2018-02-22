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19:34, 22 февраля 2018

Московские власти планируют потратить 34 мил руб на охрану стадионов «Лужники» и «Спартак» во время ЧМ по футболу

Московские власти планируют потратить 34 миллиона рублей на охрану стадионов «Лужники» и «Спартак» во время Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает издание «МБХ Медиа» со ссылкой на сайт госзакупок. Согласно этим данным, на каждый день, когда матчи будут проходить в Москве, предусмотрено выделение порядка 2,5 миллионов рублей.

Комментарии

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vasyakirin 22 февраля 2018 | 19:45

А чо, могут и стадион стырить...

idruker 22 февраля 2018 | 19:46

Мдась, интересно, спецслужбы то сами рады что затеяли этот ЧМ? Это сколько ж буржуазной гейропейской заразы расползется по стране. И время щас неспокойное. Как бы революция не вспыхнула, если например Германия победит Россию в финале. Такое поражение скреп не сможет сойти спокойно.

pushok1971 22 февраля 2018 | 19:48

Россотерпилы не против, исправно платят дань!

klukvik 22 февраля 2018 | 19:52

смело множьте на пять!

sproter 22 февраля 2018 | 20:06

Допустим, если московские власти вдруг подумают, что в этих местах могут быть сторонники Навального, то охрана мест пройдет бесплатно, как обычно?

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