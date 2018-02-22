Кинотеатр «Пионер» оштрафовали на 280 тысяч рублей за показ фильма «Смерть Сталина» без прокатного удостоверения
Решение приняла мировой судья участка №208 района Дорогомилово Нина Смелянская, — сообщает агентство «Москва». Судья сегодня рассмотрела три административных иска, которые были поданы к «Пионеру» Министерством культуры.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
huyt 22 февраля 2018 | 19:38
Антиконституционная цензура вместе с антиконституционным судьёй.
cattt 22 февраля 2018 | 19:51
huyt: Сралин последняя скрепа, без нее сакральность власти будет уничтожена
huyt 22 февраля 2018 | 19:53
cattt: И я о том же.Ведь у власти уже современный диктатор, который почти четверть века желает рулить страной. Это главная скрепа. Современная.
pusto1 22 февраля 2018 | 20:01
ростиславыч напал на пионера :/
volvic 22 февраля 2018 | 19:59
А цензуры, согласно Конституции, у нас нет !
kazbich 22 февраля 2018 | 20:01
Торрент
sergei03 22 февраля 2018 | 20:06
Не прокатило Прокатило Министерство культуры 2018