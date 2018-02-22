Спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению наркотрафика, — заявляют в МИДе нашей страны. Там отмечают, что детали не разглашались в интересах следствия, — сообщает агентство ТАСС.

Сегодня аргентинская газета «Кларин» сообщила, что в дипломатической почте посольства России в Аргентине было обнаружено почти 400 килограммов кокаина. По этому делу арестованы 5 человек.