Спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению наркотрафика
Спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению наркотрафика, — заявляют в МИДе нашей страны. Там отмечают, что детали не разглашались в интересах следствия, — сообщает агентство ТАСС.
Сегодня аргентинская газета «Кларин» сообщила, что в дипломатической почте посольства России в Аргентине было обнаружено почти 400 килограммов кокаина. По этому делу арестованы 5 человек.
Комментарии31
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russkie_za_sverjenie 22 февраля 2018 | 19:33
400 кг... Теперь и дипломаты внесли лепту в репутацию России. Портянки и ватники, а аргентинцы уже жидобандеровцы или пока нет?
ginbin_ 22 февраля 2018 | 19:40
А я то думал, что принимает Машка мидовская.
pusto1 22 февраля 2018 | 19:53
её выдавали лоснящиеся жиром волосы
gonduras_on_kolima 22 февраля 2018 | 19:58
Пора выпускать кавер-версию фильма Красные дипкурьеры под названием Коксовые дипкурьеры.
prutkov100 22 февраля 2018 | 19:58
Вообще то кокс - элитный наркотик и я не думаю , что его приготовили для быдляка .
vasyakirin 22 февраля 2018 | 19:53
ginbin_: И чойта наши консулы о Ярошенко такую заботу выказывали...
Не наркокурьер и вообще тюрьма не отвечает статусу...
igorrrpadlowitchs 22 февраля 2018 | 19:40
russkie_za_sverjenie: в россии путина посольские или фсбешники , либо наркоторговцы!
seryj_wolk 22 февраля 2018 | 19:47
igorrrpadlowitchs: Пора уже рфскую диппочту лишить иммунитета. Оказывается рфия не только матерь всех террористов, но и поставщик всех наркоманов!
pusto1 22 февраля 2018 | 19:55
Дипломатическую почту переправляли на малотоннажной подводной лодке
tks 22 февраля 2018 | 20:03
russkie_za_sverjenie: Путирасты щас отмазку запустят, что всё это была тонко спланированная операция, по выявлению супостатов!
Естессна, за рамками останется вопрос, что скорее всего аргентинцы ультиматум выставили, дескать либо вы убираете своих уродов, либо огласка пойдёт с нашей стороны, но где наша бляха-муха не пропадала!
mikhail_spb_ 22 февраля 2018 | 19:33
Теперь понятно, почему в ведомстве Лаврухи все ходят как обдолбанные и несут какую-то хрень.
Они и в самом деле обдолбанные.
sisyanfashist 22 февраля 2018 | 19:38
mikhail_spb_: Блин ,а я то обрадовался! Думал это тебя менты загандошили в Питерском СИЗО ! )
trans 22 февраля 2018 | 19:37
А кого арестовали - россиян или аргентинцев?
ha12raz 22 февраля 2018 | 19:38
Да.....машка не пляшет.
Там счас такие ломки пойдут.
plank1957 22 февраля 2018 | 19:38
Как это МИД посмел гнать наркоту без ФСБ? Непорядок!
ura_123 22 февраля 2018 | 19:39
И где же Марии Захаровой черпать вдохновение,идти и брать у московских дилеров?
zkotor 22 февраля 2018 | 19:43
ura_123: кокс - прерогатива этой подворотной элиты, у уличных дилеров не купить
tilik13 22 февраля 2018 | 19:41
По-моему, кто-то кому-то не доплатил.
zkotor 22 февраля 2018 | 19:41
Вовина наркократия осталась без партии хорошей
pusto1 22 февраля 2018 | 19:57
есть ещё грамм двести в подаренном банданеоне :)
basel812 22 февраля 2018 | 19:48
Белые дорожки Российской дипломатии.
klukvik 22 февраля 2018 | 19:49
как их завтра ломать будет)))
equus 22 февраля 2018 | 19:51
Пока больше вопросов, чем ответов...
sproter 22 февраля 2018 | 19:53
ЦРУ нашим спортсменам в пиво подбрасывает двухгодичную дозу мельдония, вполне могли и четыреста кг кокаина подбросить в диппочту.
equus 22 февраля 2018 | 19:54
sproter:
Для чего..? Чтоб не скучали на работе..??
;-))
rash 22 февраля 2018 | 19:57
Это значит аргентинцы изловили, а наш гнк тут же примазался, чтобы вытащить в Россию, а тут уж прикроют.
theloniousmonk 22 февраля 2018 | 19:57
Ведомство Сергея Викторовича Лаврова ведёт непримиримую борьбу с наркотрафиком в своих рядах.
jacknichols 22 февраля 2018 | 19:58
Машка щас скажет, что не 400, а пять.
И вообще, наговариваете вы на наш МИД, грех это.
yuriyp 22 февраля 2018 | 20:00
Если операцию провели спецслужбы, почему информацию о ней оглашает МИД?
tks 22 февраля 2018 | 20:01
Это кого же в дипломаты сейчас берут, если сотрудники российского посольства в наркотрафике участвуют??
testmeter 22 февраля 2018 | 20:01
"Спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению наркотрафика" /// Какой-то нахал не захотел баблом делиться. Такое надо пресекать на корню! На то они и спецслужбы двух правовых абсолютно некорумпированных государств