В дипломатической почте посольства России в Аргентине обнаружили почти 400 килограммов кокаин
Груз, предназначенный для дипломатического ведомства, был скрыт в 12-ти чемоданах. Об этом сообщает аргентинская газета «Кларин». По ее данным, арестованы 5 человек.
Комментарии62
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zlukin 22 февраля 2018 | 19:54
jblack2
22 февраля 2018 | 19:28
Странно, в новостях пишут - не 400, а 40 кило, не в российской, а эквадорский диппочте.
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Странно, в новостях пишут - не в эквадорский, а таки в российской диппочте.
"Российские и аргентинские спецслужбы провели спецоперацию по пресечению наркотрафика, детали которой не разглашались в интересах мероприятия, заявили в МИД России.
«Речь идет о взаимодействии российских и аргентинских спецслужб по пресечению наркотрафика. Детали спецоперации не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий», – передает его слова ТАСС. "
https://vz.ru/news/2018/2/22/909655.html
gregor 22 февраля 2018 | 19:56
В дипломатической почте посольства России в Аргентине обнаружили почти 400 килограммов кокаин
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Можно себе представить , сколько килограммов кокаина в Российском посольстве Колумбии .... , ежемесячно ... .
Клондайк просто для Единой России .
oleg_andreevich 22 февраля 2018 | 20:03
Лекарство для Путина?
student_ru_ru 22 февраля 2018 | 20:03
Почему-то я не удивлён.