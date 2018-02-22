Подозреваемого в убийстве антифашиста Тимура Качаравы задержали в Петербурге через 12 лет

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на городское управление МВД. В сообщении говорится, что сейчас задержанный находится в СИЗО. В течение 11-ти лет мужчина был в федеральном розыске. Издание «Фонтанка» называет его имя – Александр Зенин. По данным источников, следствие считает его организатором нападения.

На студентов Тимура Качараву и Максима Згибая вооруженные ножами люди напали в 2005-м году в центре Петербурга. Качарава скончался, Згибай был госпитализирован в тяжелом состоянии. В течение месяца были задержаны семеро подозреваемых. Впоследствии были вынесены приговоры. Обвиняемым назначили от условных сроком до 12-ти лет лишения свободы. Организатора тогда найти не удалось.