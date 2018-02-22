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19:04, 22 февраля 2018

Тело петербуржца обнаружили в изоляторе после того, как мужчина обвинил полицейских в избиениях

Врачи констатировали, что 34-летний Рустам Клычев умер от удушья в изоляторе временного содержания 23-го отдела полиции Невского района. Мужчина скончался накануне вечером. Незадолго до смерти он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, на которой демонстрировал раны на теле и говорил, что его избили оперативники.

Следственный комитет после смерти петербуржца возбудил уголовное дело по статье «Халатность», уточняет Фонтанка.ру. По данным издания, нетрезвого Клычева задержали днем в среду возле его дома на проспекте Солидарности. Когда мужчину везли в отдел полиции, он через соцсети вышел в прямой эфир и обвинил полицейских в применении к нему силы. При этом в управлении МВД сказали, что, по предварительной информации, задержанный покончил жизнь самоубийством изоляторе. Отмечу, Рустам Клычев родом из Пензы. У него остались жена и двое детей.
Шесть лет назад в петербургской больнице скончался подросток, которого избили также в одном из отделов полиции Невского района.

Комментарии

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andriisavin 22 февраля 2018 | 19:13

Сам на нож у пал и так 6 раз да
ЗЫ я знаю что в данном случаи удушье

ginbin_ 22 февраля 2018 | 19:20

Этим полицаям в Лахту-2 к савушкинским троллям заявиться в гости. Познакомиться с патриками и монголами.

barmental123 22 февраля 2018 | 19:49

andriisavin:
Дарагие рассеяне, помните, что выпив 100 грамм вы можете быть замучены ментами до смерти.
Пьянству - бой.

akademik_ugarov_56 22 февраля 2018 | 19:58

Вы всё ещё против легализации пыток?
Посмотрите сколько жизней можно было бы спасти, если бы пытки проводились в рамках Закона, под контролем врачей, и специально обученным персоналом.

galina6837 22 февраля 2018 | 19:14

Гестапо Невского района

sbk 22 февраля 2018 | 19:14

Случайное совпадение, разумеется.

alexander25101977 22 февраля 2018 | 19:14

Путинские бравые полицаи.

(комментарий скрыт)

cattt 22 февраля 2018 | 19:35

alexander25101977: Те же бандиты только в форме!

neon001 22 февраля 2018 | 19:39

alexander25101977: звереют от безделья, денег и вседозволенности при полной безнаказанности.

nik1225 22 февраля 2018 | 19:15

Сатрапы и держиморды что еще сказать!

metvlag 22 февраля 2018 | 19:17

Соврал значит, а потом протрезвел и раскаялся. очень сильно покаялся и не выдержал, удушился прямо на глазах сокамерников. Не первый раз уже такие сознательные в полицию попадают.
руки на себя накладывают в раскаянии.
-----------------------------------
На спине трупа ножом была приколота записка6
"В смерти моей прошу никого не винить! Это самоубийство!"
ну вот и хорошо- сказал следователь. - дело можно закрывать. Сам сознался.

ansata 22 февраля 2018 | 19:18

Ппц какой-то..

akademik_ugarov_56 22 февраля 2018 | 20:02

ansata:
Мы с соратниками долгие годы добиваемся прекращения этого беспредела. Пишем во все инстанции, выходим с законопроектами в думу.
Необходимо взять под жёсткий контроль проведение следственно-пыточных и иных подобных действий.

yozhovy_kvach 22 февраля 2018 | 19:19

Когда-нибудь из московского зоопарка отпустят всех зверей, а в клетки посадят поцицаев и фсбешников.

wojskowy Марек Качоровски 22 февраля 2018 | 19:28

yozhovy_kvach: Пока что вторые из списка не в клетках сидят а управляют Государством.

democ 22 февраля 2018 | 19:20

В милиции всегда убивали и калечили. Умные, порядочные и добрые они только в кино.

latinin 22 февраля 2018 | 19:29

democ: сейчас убивают в полиции. та милиция, что была, подобна детскому лепету...

ura_123 22 февраля 2018 | 19:26

И где вы говорите фашисты-в Киеве?

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ruderpost 22 февраля 2018 | 19:29

душили душили! душили душили! ( собачье сердце)

rash 22 февраля 2018 | 19:29

Халатно отнеслись - не сразу удавили, успел сообщить.

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prostovanya 22 февраля 2018 | 19:30

От чего мусорской беспредел? От безнаказанности. Лишь бы власть любили-защищали.
За это могут удовлетворять свои садистские наклонности - в ментах таких животных полно...

zkotor 22 февраля 2018 | 19:36

И вот как вы думаете, что будет с теми полицаями после неминуемой и скорой революции? Ведь у парня и родные есть и друзья. События февраля 1917го наглядно показали, что случается с сатрапами режима, в Петербурге того времени был убит каждый четвёртый полицай, трупы складывали штабелями на берегу Невы

verycleverman 22 февраля 2018 | 19:43

zkotor: И что, вы одобряете и поддерживаете тех ублюдков, которые в 1917 году убивали полицейских за то что они полицейские ?...

fikus74 22 февраля 2018 | 19:52

verycleverman: это не одобрение - это факты истории. а как известно качели истории качаются.

tovarich67 22 февраля 2018 | 19:38

Гестапо как гестапо. Чему удивляться что создали путинисты. ..халатность такая. Конечно халатность раз успел сообщить о пытках

verycleverman 22 февраля 2018 | 19:41

"После" не значит "по причине"...

fikus74 22 февраля 2018 | 19:49

"-- А кто такие эти полицейские? --спросила Селедочка. --Бандиты! --с раздражением сказал Колосок. --Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских-- защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно! --Тут у вас как-то чудно! --сказал Винтик. --Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих.. . как вы их называете, богачей? --Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! "
"Незнайка на Луне".
Носов.

tatiana_kot 22 февраля 2018 | 19:57

Халатность?!! ...
Мои соболезнования жене и детям....

gregor 22 февраля 2018 | 19:59

Изверги при власти .
Безнаказанное вертухайское племя , поддерживаемое 86 % телевизионным растениеводством . Позорище бесперспективное .

erpetkur 22 февраля 2018 | 20:02

А ведь наверняка Путина любил. Понижают явку ядерного электората.

Упокой, Господь, его душу.

vorthyn 22 февраля 2018 | 20:03

В народе же растет доверие к стражам правопорядка. Статистика!

rolar 22 февраля 2018 | 20:06

А он что сам творил , это неизвестно.

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