Тело петербуржца обнаружили в изоляторе после того, как мужчина обвинил полицейских в избиениях

Врачи констатировали, что 34-летний Рустам Клычев умер от удушья в изоляторе временного содержания 23-го отдела полиции Невского района. Мужчина скончался накануне вечером. Незадолго до смерти он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, на которой демонстрировал раны на теле и говорил, что его избили оперативники.

Следственный комитет после смерти петербуржца возбудил уголовное дело по статье «Халатность», уточняет Фонтанка.ру. По данным издания, нетрезвого Клычева задержали днем в среду возле его дома на проспекте Солидарности. Когда мужчину везли в отдел полиции, он через соцсети вышел в прямой эфир и обвинил полицейских в применении к нему силы. При этом в управлении МВД сказали, что, по предварительной информации, задержанный покончил жизнь самоубийством изоляторе. Отмечу, Рустам Клычев родом из Пензы. У него остались жена и двое детей.

Шесть лет назад в петербургской больнице скончался подросток, которого избили также в одном из отделов полиции Невского района.