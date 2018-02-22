Тело петербуржца обнаружили в изоляторе после того, как мужчина обвинил полицейских в избиениях
Врачи констатировали, что 34-летний Рустам Клычев умер от удушья в изоляторе временного содержания 23-го отдела полиции Невского района. Мужчина скончался накануне вечером. Незадолго до смерти он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, на которой демонстрировал раны на теле и говорил, что его избили оперативники.
Следственный комитет после смерти петербуржца возбудил уголовное дело по статье «Халатность», уточняет Фонтанка.ру. По данным издания, нетрезвого Клычева задержали днем в среду возле его дома на проспекте Солидарности. Когда мужчину везли в отдел полиции, он через соцсети вышел в прямой эфир и обвинил полицейских в применении к нему силы. При этом в управлении МВД сказали, что, по предварительной информации, задержанный покончил жизнь самоубийством изоляторе. Отмечу, Рустам Клычев родом из Пензы. У него остались жена и двое детей.
Шесть лет назад в петербургской больнице скончался подросток, которого избили также в одном из отделов полиции Невского района.
Комментарии32
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andriisavin 22 февраля 2018 | 19:13
Сам на нож у пал и так 6 раз да
ЗЫ я знаю что в данном случаи удушье
ginbin_ 22 февраля 2018 | 19:20
Этим полицаям в Лахту-2 к савушкинским троллям заявиться в гости. Познакомиться с патриками и монголами.
barmental123 22 февраля 2018 | 19:49
andriisavin:
Дарагие рассеяне, помните, что выпив 100 грамм вы можете быть замучены ментами до смерти.
Пьянству - бой.
akademik_ugarov_56 22 февраля 2018 | 19:58
Вы всё ещё против легализации пыток?
Посмотрите сколько жизней можно было бы спасти, если бы пытки проводились в рамках Закона, под контролем врачей, и специально обученным персоналом.
galina6837 22 февраля 2018 | 19:14
Гестапо Невского района
sbk 22 февраля 2018 | 19:14
Случайное совпадение, разумеется.
alexander25101977 22 февраля 2018 | 19:14
Путинские бравые полицаи.
cattt 22 февраля 2018 | 19:35
alexander25101977: Те же бандиты только в форме!
neon001 22 февраля 2018 | 19:39
alexander25101977: звереют от безделья, денег и вседозволенности при полной безнаказанности.
nik1225 22 февраля 2018 | 19:15
Сатрапы и держиморды что еще сказать!
metvlag 22 февраля 2018 | 19:17
Соврал значит, а потом протрезвел и раскаялся. очень сильно покаялся и не выдержал, удушился прямо на глазах сокамерников. Не первый раз уже такие сознательные в полицию попадают.
руки на себя накладывают в раскаянии.
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На спине трупа ножом была приколота записка6
"В смерти моей прошу никого не винить! Это самоубийство!"
ну вот и хорошо- сказал следователь. - дело можно закрывать. Сам сознался.
ansata 22 февраля 2018 | 19:18
Ппц какой-то..
akademik_ugarov_56 22 февраля 2018 | 20:02
ansata:
Мы с соратниками долгие годы добиваемся прекращения этого беспредела. Пишем во все инстанции, выходим с законопроектами в думу.
Необходимо взять под жёсткий контроль проведение следственно-пыточных и иных подобных действий.
yozhovy_kvach 22 февраля 2018 | 19:19
Когда-нибудь из московского зоопарка отпустят всех зверей, а в клетки посадят поцицаев и фсбешников.
wojskowy Марек Качоровски 22 февраля 2018 | 19:28
yozhovy_kvach: Пока что вторые из списка не в клетках сидят а управляют Государством.
democ 22 февраля 2018 | 19:20
В милиции всегда убивали и калечили. Умные, порядочные и добрые они только в кино.
latinin 22 февраля 2018 | 19:29
democ: сейчас убивают в полиции. та милиция, что была, подобна детскому лепету...
ura_123 22 февраля 2018 | 19:26
И где вы говорите фашисты-в Киеве?
ruderpost 22 февраля 2018 | 19:29
душили душили! душили душили! ( собачье сердце)
rash 22 февраля 2018 | 19:29
Халатно отнеслись - не сразу удавили, успел сообщить.
prostovanya 22 февраля 2018 | 19:30
От чего мусорской беспредел? От безнаказанности. Лишь бы власть любили-защищали.
За это могут удовлетворять свои садистские наклонности - в ментах таких животных полно...
zkotor 22 февраля 2018 | 19:36
И вот как вы думаете, что будет с теми полицаями после неминуемой и скорой революции? Ведь у парня и родные есть и друзья. События февраля 1917го наглядно показали, что случается с сатрапами режима, в Петербурге того времени был убит каждый четвёртый полицай, трупы складывали штабелями на берегу Невы
verycleverman 22 февраля 2018 | 19:43
zkotor: И что, вы одобряете и поддерживаете тех ублюдков, которые в 1917 году убивали полицейских за то что они полицейские ?...
fikus74 22 февраля 2018 | 19:52
verycleverman: это не одобрение - это факты истории. а как известно качели истории качаются.
tovarich67 22 февраля 2018 | 19:38
Гестапо как гестапо. Чему удивляться что создали путинисты. ..халатность такая. Конечно халатность раз успел сообщить о пытках
verycleverman 22 февраля 2018 | 19:41
"После" не значит "по причине"...
fikus74 22 февраля 2018 | 19:49
"-- А кто такие эти полицейские? --спросила Селедочка. --Бандиты! --с раздражением сказал Колосок. --Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских-- защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно! --Тут у вас как-то чудно! --сказал Винтик. --Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих.. . как вы их называете, богачей? --Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! "
"Незнайка на Луне".
Носов.
tatiana_kot 22 февраля 2018 | 19:57
Халатность?!! ...
Мои соболезнования жене и детям....
gregor 22 февраля 2018 | 19:59
Изверги при власти .
Безнаказанное вертухайское племя , поддерживаемое 86 % телевизионным растениеводством . Позорище бесперспективное .
erpetkur 22 февраля 2018 | 20:02
А ведь наверняка Путина любил. Понижают явку ядерного электората.
Упокой, Господь, его душу.
vorthyn 22 февраля 2018 | 20:03
В народе же растет доверие к стражам правопорядка. Статистика!
rolar 22 февраля 2018 | 20:06
А он что сам творил , это неизвестно.