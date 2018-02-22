Соратники убитого политика Бориса Немцова приветствовали решение об установке памятной доски

Один из них, глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Илья Яшин в интервью «Эху» сказал, что считает это результатом многолетнего давления на власть.

В свою очередь, писатель и журналист Виктор Шендерович в эфире «Эха» сказал, что принять такое решение власти было выгодно перед выборами.

О том, что на доме, где жил Борис Немцов, в ближайшее время появится памятная табличка, сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте. Он уточнил, что решение принято после обращения кандидата в президенты Ксении Собчак. Прежде на протяжении трех лет мэрия отклоняла предложения или не реагировала на попытки увековечить память убитого политика.