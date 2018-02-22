Соратники убитого политика Бориса Немцова приветствовали решение об установке памятной доски
Один из них, глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Илья Яшин в интервью «Эху» сказал, что считает это результатом многолетнего давления на власть.
В свою очередь, писатель и журналист Виктор Шендерович в эфире «Эха» сказал, что принять такое решение власти было выгодно перед выборами.
О том, что на доме, где жил Борис Немцов, в ближайшее время появится памятная табличка, сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте. Он уточнил, что решение принято после обращения кандидата в президенты Ксении Собчак. Прежде на протяжении трех лет мэрия отклоняла предложения или не реагировала на попытки увековечить память убитого политика.
Комментарии18
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kriimsdyk 22 февраля 2018 | 19:08
Ну прям соратники.
vor__mbh 22 февраля 2018 | 19:13
Поприветствовали-поприветствовали... и достаточно.
Вперёд, в хозяйственный магазин за чистящими средствами - говно от таблички оттирать. А будет его - немерено...
kriimsdyk 22 февраля 2018 | 19:17
vor__mbh: ты другого продукта произвести неспособен
huyt 22 февраля 2018 | 19:37
kriimsdyk: Согласен. За 11.80 этот савушкинский тролль только и может производить нечистоты.
kukrynx 22 февраля 2018 | 19:36
vor__mbh: . А будет его - немерено...
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Неужели будет больше, чем твоей голове?
akademik_ugarov_56 22 февраля 2018 | 19:49
Для начала неплохо бы выяснить где именно ставить табличку.
Могут помочь Яшин и Собчак.
Они наверняка знают где задушили Немцова. На мост пристроили уже метрвое тело.
Но для быдлы и мост сойдёт.
sisyanfashist 22 февраля 2018 | 19:12
Надеюсь после выборов снимут ! Если нет ,то можем помочь !)
kukrynx 22 февраля 2018 | 19:39
sisyanfashist: Надежды юношей питают...
doktortier 22 февраля 2018 | 19:54
sisyanfashist: тебя на кладбище проводят раньше, чем доску снимут-
shlevet 22 февраля 2018 | 19:13
Интересно, после установки таблички, культ Немцова пойдет на убыль?
nestor199 22 февраля 2018 | 19:48
shlevet: А разве есть такой культ?
После выборов БЕНю вспоминать перестанут.
shlevet 22 февраля 2018 | 19:52
nestor199: Да вот что-то подсказывает мне, что они, с вахтой на мосту и его переименованием, будут носиться как курица с яйцом, ведь других проблем в стране они не видят
prostovanya 22 февраля 2018 | 19:27
Ну, раз сама власть дала добро(с чего бы это), то всякие SERBовцы и НОДовцы позасовывают языки в свои жопы и к памятной доске без команды хозяев и близко не подойдут. Стороной обходить будут...
ivanbel 22 февраля 2018 | 19:27
А чем же занять холуёв, которые ранее сбивали памятные доски?
shlevet 22 февраля 2018 | 19:50
ivanbel: А чем же занять недоумков, для которых главнейшая проблема России - памятная табличка?
liberal_vulgaris 22 февраля 2018 | 19:48
Ксюша единственный эффективный оппозиционный политик. Ей удалось то, что не смогли сделать лузеры и импотенты яшин, гудков, касьянов и явлинский с навальным :)
dimavosko 22 февраля 2018 | 19:56
Ну раз это будет официально одобренная властью табличка, то есть надежда, что если какие-нибудь гопники из SERB или НОД будут безобразничать, то их наконец-то начнут привлекать за хулиганку, вандализм.
fedor_v_glaz 22 февраля 2018 | 20:05
Главное, чтоб после выборов не сняли. Всякие там гошитарасевичи.