Бывший сотрудник штаба Навального подал документы для регистрации «Партии прогресса» и провел ее учредительный съезд
Бывший сотрудник штаба Алексея Навального подал документы для регистрации «Партии прогресса» и даже провел ее учредительный съезд.
О решении зарегистрировать «Партию прогресса» объявил Виталий Серуканов — экс-юрист штаба Навального, который в конце прошлого года ушел из команды оппозиционного политика, обвинив коллег в провале кампании по верификации подписей для выдвижения Навального в президенты. О съезде новой политической силы также написал у себя в telegram-канале политтехнолог Андрей Богданов. «Партию прогресса», напомню, именно с таким же названием и символикой ранее безуспешно пытался зарегистрировать сам Алексей Навальный. Комментируя действия бывшего сотрудника своего штаба, политик назвал Серуканова «мурзилкой». Примечательно, что в январе оппозиционер объявил об очередной, уже седьмой попытки зарегистрировать «Партию прогресса», учредительный съезд был назначен на 3 марта. Как написал сам Навальный, все необходимые атрибуты — «от пресс-волов до бэйджей» — уже отпечатаны.
Сам лидер свежеучрежденной «Партии прогресса» Виталий Серуканов сообщил, что представители его политической силы готовы выставлять своих кандидатов на выборах любого уровня.
Комментарии11
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scholastic 22 февраля 2018 | 19:10
Сейчас наивно об этом писать, но из всего московского окружения Анатольича не был подписан в твиттере именно на Серуканова. Казался каким-то навязчивым и фальшивым.
perrrkele_sattan 22 февраля 2018 | 19:22
scholastic: а что, в окружении Дмитрия Анатольевича есть люди на кого можно подписаться? Пусть все там воры, но кто кроме конченого дебила будет общаться с карликом на должности грелка-пукалка?
Я Думал, что в окружении Медведева все такие серукановы
ginbin_ 22 февраля 2018 | 19:16
У Лесли - рыбка, у богданова - серуканов. Вы там по трафарету живете?
tks 22 февраля 2018 | 19:19
Граф Серуканов-Блудорукий.
ivanbel 22 февраля 2018 | 19:23
Интересно сколько стоят нынешние тридцать сребреников? Хотелось бы ознакомиться со списком 500 соратников, необходимых для создания партии, которые тоже не должны остаться в накладе.
ginbin_ 22 февраля 2018 | 19:48
ivanbel: Не было там предательства, а был там засланный членососец путина.
ivanbel 22 февраля 2018 | 19:58
ginbin_: Они бесплатно не работают.
captainobvious 22 февраля 2018 | 19:28
полное название: "Партия умеренного прогресса в рамках закона"? ))
liberal_vulgaris 22 февраля 2018 | 19:53
Крысятничество всегда процветало среди т.н. оппозиции :)
rash 22 февраля 2018 | 19:53
Любопытненько - как-то очень втихаря партия организовывается, без огласки, без PR, а представители его силы - широко известны в узких кругах?
buva53 22 февраля 2018 | 20:02
Мразь.