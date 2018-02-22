Бывший сотрудник штаба Навального подал документы для регистрации «Партии прогресса» и провел ее учредительный съезд

Бывший сотрудник штаба Алексея Навального подал документы для регистрации «Партии прогресса» и даже провел ее учредительный съезд.

О решении зарегистрировать «Партию прогресса» объявил Виталий Серуканов — экс-юрист штаба Навального, который в конце прошлого года ушел из команды оппозиционного политика, обвинив коллег в провале кампании по верификации подписей для выдвижения Навального в президенты. О съезде новой политической силы также написал у себя в telegram-канале политтехнолог Андрей Богданов. «Партию прогресса», напомню, именно с таким же названием и символикой ранее безуспешно пытался зарегистрировать сам Алексей Навальный. Комментируя действия бывшего сотрудника своего штаба, политик назвал Серуканова «мурзилкой». Примечательно, что в январе оппозиционер объявил об очередной, уже седьмой попытки зарегистрировать «Партию прогресса», учредительный съезд был назначен на 3 марта. Как написал сам Навальный, все необходимые атрибуты — «от пресс-волов до бэйджей» — уже отпечатаны.

Сам лидер свежеучрежденной «Партии прогресса» Виталий Серуканов сообщил, что представители его политической силы готовы выставлять своих кандидатов на выборах любого уровня.