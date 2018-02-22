Сегодня на Олимпийских играх в Пхенчхане самый насыщенный день
Было разыграно сразу 10 комплектов наград.
Четверг не принес радости российским спортсменам и болельщикам. 14-й день Игр команда Олимпийских атлетов из России закончила с показателем минус один в медальном зачете. Керлингисты Крушельницкий и Заварзина решением Спортивного арбитражного Суда официально были лишены бронзы, завоеванной в дабл-миксте. Компенсировать убыток не удалось. Единственный шанс побороться за награды был у горнолыжника Александра Хорошилова. Увы, в излюбленном слаломе наш спортсмен показал только 17-й результат. Не было россиян в финалах в сноуборде и фристайле, а также в женской горнолыжной суперкомбинации.
Три финала у мастеров шорт-трека прошли также без участия российских спортсменов. Победу в командных соревнованиях двоеборцев предсказуемо одержала команда Германии.
А вот в женской биатлонной эстафете 4 по 6 км грянула настоящая сенсация. Победу одержала команда Белоруссии в составе Дарьи Домрачевой, Надежды Скардино, Динары Алимбековой и Ирины Кривко. Отмечу, что Домрачева, которая и бежала заключительный этап, стала четырехкратной олимпийской чемпионкой. Предыдущие три золотые медали Дарья завоевала 4 года назад на Играх в Сочи.
Серебряные медали в женской эстафете у Швеции. Бронза досталась французским биатлонисткам.
Комментарии3
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russkie_za_sverjenie 22 февраля 2018 | 18:57
Насыщенней некуда. Под патронажем мудрого и компетентного нацлидера Россия в Олимпиаде-2018 съехала на 21-е.
vasyakirin 22 февраля 2018 | 19:01
russkie_za_sverjenie: Скажу больше Россия вообще не представлена на олимпиаде...
А медальный зачет спортсменов из Рф, лишний повод напомнить где место России....
koshkaedu 22 февраля 2018 | 19:22
Белоруссия - это отлично! Они же славяне! Славяне почти русские. Да и все медали Норвегии можно смело добавить России, потому что первый русский князь Рюрик был
из варягов, из тех мест.