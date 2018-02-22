Расследованием дела об изнасилованиях в одном из детских домов Челябинской области будет заниматься СКР

Расследованием дела об изнасилованиях в одном из детских домов Челябинской области будет заниматься Главное следственное управление СКР. Генпрокуратура, тем временем, поручила организовать на Урале масштабную проверку учреждений опеки.

Громкое дело о случаях педофилии в Челябинской области передано московским следователям. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также определить степень вины должностных лиц, — говорится в заявлении Следственного комитета. Там подчеркнули, что уже получили звонки от граждан, которые захотели сообщить дополнительную информацию о происходившем в детдоме. Резонансная история стала поводом для масштабной прокурорской проверки в детских домах Уральского федерального округа, она стартует в ближайшее время. О преступлениях, совершенных против воспитанников Лазурненской коррекционной школы-интерната для сирот, в начале недели рассказало челябинское издание 74.ru. Приёмные родители семерых мальчиков — сейчас им от 10 до 14 лет — узнали от детей, что их не раз насиловали воспитатели детдома, а также некий «дядя Сережа». Все происходило на берегу озера, детей туда возили педагоги. Мальчиков также заставляли совершать развратные действия в отношении восьмилетней девочки, её впоследствии удочерила приёмная семья. По данным Следственного комитета, в деле уже есть первые фигуранты — так, задержан, предполагаемый насильник, 51-летний местный житель. Вероятно, это и есть тот самый «дядя Сережа». Сотрудников детского дома, упомянутых детьми, отстранили от работы, директор учреждения уже уволен. Любопытно, что, по данным челябинских СМИ, уполномоченная по правам ребенка в регионе Ирина Буторина угрожала семьям изъятием детей, если приёмные родители будут рассказывать журналистам об изнасилованиях.

В Госдуму на минувшей неделе был внесен законопроект о пожизненном заключении для педофилов. Автором поправок стала депутатская группа под руководством Ирины Яровой.