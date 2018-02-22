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18:36, 22 февраля 2018

Тверской суд приговорил фигуранта дела «26 марта» Дмитрия Борисова к 1 году колонии общего режима

По мнению следствия, он умышленно нанес удар ногой по голове полицейского во время задержания на оппозиционном митинге в прошлом году. Защита уже подала апелляцию на приговор.
Зал Тверского суда во время приговору Дмитрию Борисову был переполнен: его пришли поддержать несколько десятков человек. Часть из них не успела попасть к началу оглашения вердикта, однако их запустили на финальную часть заседания, где обвиняемый узнал свой срок – один год колонии. При этом прокуратура запрашивала для Борисова три года. Судья зачел время его нахождения в СИЗО с июня прошлого года: это означает, что активист по решению суда может выйти на свободу через четыре месяца. Некоторые в зале посчитали такой мягкий приговор успехом, впрочем, сразу после оглашения люди начали скандировать: «Позор, позор».
Защита не согласна с решением Тверского суда и считает Борисова полностью невиновным. Его адвокат Илья Новиков, отметив, что мог быть более суровый приговор, считает, что радость по поводу маленького срока для своего подзащитного является «грустным симптомом времени».
Напомним, инцидент, за который Дмитрий Борисов получил год колонии, произошел на несанкционированном оппозиционном митинге на Тверской улице 26 марта прошлого года. По мнению следствия, активист во время задержания намеренно ударил ногой по голове полицейского. Прокуратура ссылается, в частности, на опубликованное в соцсетях видео. При этом дело было возбуждено только через два с половиной месяца: до этого Борисов получил лишь административный штраф. Защита настаивает, что удар не был намеренным и сильным, а до этого Борисов при задержании был избит.
Всего к различным срокам, в том числе условным, были приговорены девять участников митингов 26 марта по всей России.

Комментарии

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nikitin43 22 февраля 2018 | 18:53

в ментах московских пидоры опущенные.

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