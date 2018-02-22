Ростуризм потребовал прекратить продажу туров с перелетами Азур Эйр после 19 марта

Об этом сообщил представитель ведомства Олег Муравлёв.

Между тем, Азур Эйр просит Росавиацию снять введенные ограничения, — сообщила ТАСС представитель авиакомпании Анастасия Матюшина

Ранее Росавиация обнаружила проблемы с безопасностью самолетов авиакомпании. срок действия сертификата эксплуатанта был ограничен до 20 марта, и его не продлят, если Азур Эйр не устранят нарушения.