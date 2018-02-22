Ростуризм потребовал прекратить продажу туров с перелетами Азур Эйр после 19 марта
Об этом сообщил представитель ведомства Олег Муравлёв.
Между тем, Азур Эйр просит Росавиацию снять введенные ограничения, — сообщила ТАСС представитель авиакомпании Анастасия Матюшина
Ранее Росавиация обнаружила проблемы с безопасностью самолетов авиакомпании. срок действия сертификата эксплуатанта был ограничен до 20 марта, и его не продлят, если Азур Эйр не устранят нарушения.
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