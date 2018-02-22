Глава Дагестана внес на рассмотрение в парламент республики кандидатуру нового омбудсмена

На должность уполномоченного по правам человека претендует Джамал Алиев. До сих пор он работал заместителем гендиректора махачкалинского морского торгового порта и последние два года был членом избирательной комиссии Дагестана.

Прежний омбудсмен республики Уммупазиль Омарова сложила полномочия в конце января.