Глава Дагестана внес на рассмотрение в парламент республики кандидатуру нового омбудсмена
На должность уполномоченного по правам человека претендует Джамал Алиев. До сих пор он работал заместителем гендиректора махачкалинского морского торгового порта и последние два года был членом избирательной комиссии Дагестана.
Прежний омбудсмен республики Уммупазиль Омарова сложила полномочия в конце января.
Комментарии4
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ilja13 22 февраля 2018 | 18:48
Ну как-то эти два понятия "омбудсмен" и Дагестан, как-то ни того, "не смотрятся" рядышком. Вы не находите? К примеру - как стринги и тяжелоатлет....))))))) Либо одно, либо другое, Третьего не дано в природе!!!!!!
sasass 22 февраля 2018 | 18:48
Глава Дагестана строить новое коррупционное образование - он по другому не сможет,ибо выходец из ПЖиВ подобное же и строит...
pit_in_piter 22 февраля 2018 | 19:07
"Был у нас толмач. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили. -
- Нельзя так с переводчиками обращаться". к/ф "Иван Васильевич...."
kazbich 22 февраля 2018 | 19:29
Правильно вел учет голосов на выборах.