ФСБ России объявило о предотвращении теракта
В Петербурге, по данным ведомства, задержан выходец из Средней Азии, который планировал свои атаки на транспорте и в местах массового скопления людей. Другие подробности спецслужба не приводит.
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В Петербурге, по данным ведомства, задержан выходец из Средней Азии, который планировал свои атаки на транспорте и в местах массового скопления людей. Другие подробности спецслужба не приводит.
Комментарии15
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russkie_za_sverjenie 22 февраля 2018 | 18:38
Это очень удобно. Попытали человека, он и подписал, что ХОТЕЛ совершить наезд. НЕ совершил, а хотел.
pusto1 22 февраля 2018 | 18:53
да уж, не мешки таскать
glotze7 22 февраля 2018 | 18:58
pusto1: Удивительные совпадения - в Сирии после успешного налета изолентных дронов на базу тоже ведь предотвратили налёт, только вот неделей позже... Вот АН148 опнулся, тоже ведь вроде - не терракт, нет-нет. И опять предотвратили. Или это мне мерещится свист кулаков после драки?
shlevet 22 февраля 2018 | 19:15
russkie_za_sverjenie: //...Попытали человека,...//
Тебя уже пытали, или ты так просто брякнул?
ha12raz 22 февраля 2018 | 18:39
Других подробностей пока не придумали.
jetsam 22 февраля 2018 | 18:42
37 год - "троцкисты рыли тунель из москвы в японию..." - все верили...
и я также верю фсб.
arkadia_1 22 февраля 2018 | 19:53
Вы даже не представляете какие олени работают в ФСБ. Жуткий дефицит кадров.
hagana 22 февраля 2018 | 18:44
А этот выходец из Средней Азии ,наверное ,ни о каком теракте и не догадывался, пока его не забрали ?!
tks 22 февраля 2018 | 18:52
Канистры с бензином, экстремистская литературка, визитки Яроша - уже обнаружены?
ushkujnik 22 февраля 2018 | 18:52
А почему "выходцы из Средней Азии" безпрепятственно и масштабно прибывают в нашу страну?
Почему власть тупо молчит на все требования народа закрыть границы?
Почему интересы "бизнесменов", эксплуатирующих рабов из Средней Азии, власти ближе и понятнее, чем жизненные интересы граждан?
И почему, блин, эти граждане тупо и безсмысленно голосуют за власть, которая их за людей-то не считает?
kriimsdyk 22 февраля 2018 | 19:11
ushkujnik: потому что своих не осталось. Умные уехали, оставшиеся по старости и болезням ни на что не способны. Некому работать.
moncegorskyi 22 февраля 2018 | 18:55
Что, уже угрозы из Сирии не идут... По большей части от своих "азиатов" проблем гораздо больше, чем угроз на дальних подступах...
zloy_sok 22 февраля 2018 | 18:58
Визы вводить не? .....
aleksei123m 22 февраля 2018 | 19:24
Как-то слабо верится.
Ребята, а когда населения уже не останется, вы террористов из своих рядов назначать будете?
zolingen 22 февраля 2018 | 19:32
Уже застрелен при попытке?