Сергей Собянин отчитался о небывалых, по его словам, объемах работы по уборке снега

Как сказал мэр Москвы, после мощнейшего снегопада буквально за несколько недель удалось убрать столько снега, сколько раньше убирали за всю зиму. Мэр добавил, что город продолжал жить в обычном режиме и движение транспорта не останавливалось, — сообщает агентство Интерфакс.