Сергей Собянин отчитался о небывалых, по его словам, объемах работы по уборке снега
Как сказал мэр Москвы, после мощнейшего снегопада буквально за несколько недель удалось убрать столько снега, сколько раньше убирали за всю зиму. Мэр добавил, что город продолжал жить в обычном режиме и движение транспорта не останавливалось, — сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии7
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vasyakirin 22 февраля 2018 | 18:38
Какую премию себе выписал?
huyt 22 февраля 2018 | 19:58
vasyakirin: А я никогда столько больших снежных куч не видел на обочинах улиц даже в центре города. Как он снег вывозил и когда ? Может во сне?
abuvgrobu 22 февраля 2018 | 18:38
Теперь под это дело денюжку хорошую спишут..
nitsahon 22 февраля 2018 | 18:43
проблема в том, что СерСо очередной раз говорит не всю правду...а точнее не договаривает, что качество уборки в городе очередной год катастрофически плохое...и огромное количество улиц и дворов почти не убираются(не убраны после снегопадов до сих пор)...
придется по всему городу писать на сугробах "НАВАЛЬНЫЙ!!!"
sproter 22 февраля 2018 | 18:45
Тот снег, который не убирали в прошлые зимы, сейчас был успешно и скоропостижно убран. Не верите - смотрите сайт правительства Мск.
"Город продолжал жить в обычном режиме и движение транспорта не останавливалось"
Движение невозможно остановить, если оно началось и закончилось в одном и том же сугробе, откуда невозможно выехать авто.
djuga 22 февраля 2018 | 19:06
sproter: Движение невозможно остановить, если оно началось и закончилось в одном и том же сугробе
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Москва. Центр города - Миусская площадь. Вся(!) площадь завалена снегом высотой несколько метров. Автомобильное, пешее, велосипедное и прочее движение по проезжим частям на всей площади из-за этих снежных гор, куда свозили снег, похоже, с соседних улиц, полностью перекрыто. Лично видел вчера.
pavelmistery 22 февраля 2018 | 18:45
Спасибо Навальному ))