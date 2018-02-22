Суд в Петербурге арестовал экс-главу бывшего субподрядчика новой сцены Малого драматического театра
Максима Корнеева обвиняют по делу о хищении 45-ти миллионов рублей. Защита просила отпустить его под залог в полтора миллиона или отправить под домашний арест. Судья Смольнинского суда Анжелика Морозова приняла решение о помещении Корнеева под стражу.
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