Суд в Петербурге арестовал экс-главу бывшего субподрядчика новой сцены Малого драматического театра

Максима Корнеева обвиняют по делу о хищении 45-ти миллионов рублей. Защита просила отпустить его под залог в полтора миллиона или отправить под домашний арест. Судья Смольнинского суда Анжелика Морозова приняла решение о помещении Корнеева под стражу.