Главе штаба Алексея Навального Леониду Волкову грозит до 30-ти суток ареста

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Симоновского суда Москвы Виктора Васильева. Он рассказал, что Волкова обвиняют в повторном нарушении правил организации либо проведения митинга. Претензии связаны с акцией, которая проходила 28-го января в поддержку анонсированной Навальным забастовки избирателей.

Волкова задержали сегодня в аэропорту «Шереметьево». В штабе политика говорят, что Волкова собираются арестовать за ретвит видеозаписи задержания Алексея Навального 28-го января.