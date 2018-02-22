Главе штаба Алексея Навального Леониду Волкову грозит до 30-ти суток ареста
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Симоновского суда Москвы Виктора Васильева. Он рассказал, что Волкова обвиняют в повторном нарушении правил организации либо проведения митинга. Претензии связаны с акцией, которая проходила 28-го января в поддержку анонсированной Навальным забастовки избирателей.
Волкова задержали сегодня в аэропорту «Шереметьево». В штабе политика говорят, что Волкова собираются арестовать за ретвит видеозаписи задержания Алексея Навального 28-го января.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ha12raz 22 февраля 2018 | 18:43
Есть фонд борьбы с коррупцией
ha12raz 22 февраля 2018 | 18:45
и коррупция с ним борется.....Шендерович.
hagana 22 февраля 2018 | 18:48
Главное ,всех успеть задержать и посадить до 18 марта !!
huyt 22 февраля 2018 | 19:34
hagana: Плешывая крыса всего боится. Вот и разразилась репрессиями. Боится митингов, пикетов, забастовок.
sasass 22 февраля 2018 | 18:59
Весь Всероссийский штаб Навального на время выборов запрут - власть боится , что выборы могут с цепи сорваться при свободных штабов...