Президент Трамп поддержал идею разрешить школьным учителям носить оружие и отменить запрет на ношение оружия вблизи школ — по материалам зарубежных СМИ

Во время конференции в Белом доме, посвященной насилию с применением огнестрельного оружия, при участии преподавателей и учеников школы во Флориде, где в результате стрельбы погибли 17 человек, Дональд Трамп согласился с требованиями ужесточить систему проверок желающих приобрести оружие. Кроме этого, как пишет сайт Би-Би-Си, Трамп поддержал давнее предложение Национальной стрелковой ассоциации разрешить учителям и другим сотрудникам школ носить оружие. Обращаясь к родителям и преподавателям печально известного учебного заведения в штате Флорида, президент США заявил, что, если бы на месте преступления был учитель, умеющий обращаться с оружием, он мог бы остановить нападение. Трамп также подверг критике создание вокруг школ зон, где запрещено ношение оружия, заметив, что для маньяка это только лишний призыв взять его в руки и совершить нападение. Сайт Голоса Америки напоминает, что ранее на этой неделе президент обсуждал с сенаторами принятие межпартийного законопроекта по данной проблеме и еще в понедельник высказался за дополнительные усилия по усовершенствованию системы федеральных проверок биографий покупателей при продаже им оружия. Будущий законопроект нацелен на обеспечение постоянного поступления информации о психических отклонениях и судимостях потенциальных покупателей в Национальную систему мгновенной проверки уголовного прошлого, сообщает Голос Америки. Портал отмечает, что в последнее время власти США нередко обнаруживали, что люди, совершившие массовые убийства, не должны были иметь возможности приобретения оружия — из-за проблем с психикой и наличия судимостей. В ситуации с флоридским стрелком Николасом Крузом, пишет сайт, было также серьезное упущение: ФБР признало, что им не было принято никаких мер по поступавшей на Круза информации о его неустойчивом поведении, проявляющемся желании убивать людей и о соответствующих тревожных сообщениях в соцсетях.

В минувшую среду выжившие после стрельбы во Флориде ученики и учителя школы отправились в столицу штата, чтобы убедить законодателей ограничить продажу полуавтоматического оружия. Похожие демонстрации прошли в Вашингтоне, Питсбурге и Чикаго.