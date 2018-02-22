Сегодня в 17 часов 17 минут по московскому времени в Калифорнии успешно стартовала ракета-носитель Фэлкон-9
Сегодня в 17 часов 17 минут по московскому времени в Калифорнии успешно стартовала ракета-носитель Фэлкон-9, принадлежащая компании SpaceХ Илона Маска. Ракета должна вывести на орбиту первые спутники глобального Интернета.
Комментарии4
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petrovich_spb 22 февраля 2018 | 18:30
Тадаааам! Привет Роскомпозору)))
vasyakirin 22 февраля 2018 | 18:32
petrovich_spb:подожди, у нас есть еще надежда что краска обшелушится...
vezdehod 22 февраля 2018 | 18:34
Хряк Рогозин не верит - пусть докажут, что она полетела и вывела Спутники на орбиту.
aleksei123m 22 февраля 2018 | 18:38
Поздравляю всех.