В России вступили в силу новые правила техосмотра

Они приведены в соответствии с требованиями техрегламента Таможенного союза. В частности, на автомобильные фары нельзя будет наклеивать специальную пленку, а шипованные шины должны быть на всех колесах. Нововведения могут усложнить процедуру техосмотра, заявил ТАСС координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орёл.

Техосмотр легковых автомобилей в России впервые проводится через три года после выпуска машины: сначала раз в два года, а для семилетних машин и старше – раз в год.