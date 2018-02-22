Z Архив новостей новости
5 1 6 41
06:48, 22 февраля 2018

Бывшему президенту Грузии и губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года

Об этом говорится в ответе украинской Госпогранслужбы адвокатам политика. Его защита намерена обжаловать это решение. В начале февраля Саакашвили депортировали в Польшу. После этого он уехал в Нидерланды, где получил вид на жительство.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

vaka257 22 февраля 2018 | 06:59

Это говорит о том,что на Украине ещё полно дремучих совков ,как и в России...Надо ждать...Сорок лет водил свой народ Моисей по пустыне ,пока не умер последний,кто был рабом...

Самое обсуждаемое

Новости

После слов Серебрякова о нац.идее современной России актеру пригрозили сокращением числа предложений о съемках Недовольство откровенным интервью артиста высказали в Госдуме, с осуждением отозвались и некоторые коллеги по кинематографическому цеху…

5 364 6 84620
Блоги

Рождённые 20 февраля Поздравить…праздники, опросы, день рождения, общество, события

5 347 6 6729 20.02
Kпраздники, опросы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 16 февраля Поздравить…

5 299 6 8388 16.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Про иск Собчак Очевидно, что сняв Путина с выборов из-за нарушения статьи о сроках, ВС автоматически признает нелегитимными выборы 2012 года, а с ними и все решения действующего президента…

5 356 6 139382 15.02
Kсобчак, конституция, выборы-2018, путин, правосудие, мнения
Блоги

Кусок эфира

Максим Сурайкин: Я убежденный сталинист Сталин — это, прежде всего, государственник, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества, и он шаг за шагом эту программу реализовывал…

5 184 6 12832 20.02
Kсталин, коммунизм, история, политика, передачи, мнения
Блоги

Александр Крушельницкий: Я решил отказаться от проведения слушаний в CAS Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно…

5 78 6 5912 21.02
Kолимпиада-2018, спорт, допинг, события
Блоги

Николай Полисский: Я не собирался никого оскорблять В моих помыслах никогда не было идеи создать и собственноручно сжечь христианский или другой храм. В моих произведениях люди часто находят то, что я в них не закладывал, это нормально…

5 163 6 13604 19.02
Kискусство, религия, праздники, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Я допускаю, что после Путина придут люди, которые хуже Путина. Но это при одном условии произойдет: если сохранится политика запретов, половинчатости, лицемерия…

5 128 6 12704 16.02
#слушать 01:42:52 8читать $скачать 23.5 МБ
Блоги

На хоккейном матче российские болельщики вывесили флаг с портретом Сталина Фотография трёх улыбающихся мужчин на фоне флага появилась в соцсетях…

5 572 6 54509 16.02
Kфото, спорт, общество, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Слуги Дерипаски, Приходько и Путина начали блокировать эту страницу В каком-то смысле этот блог превратился в «точку сборки» реальной оппозиционной активности. И её очень хочется прикрыть…

5 92 6 32866 15.02
Kроскомнадзор, политика, интернет, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Когда мы говорим о том, что в России где-то кого-то наказывают за неправильное понимание истории, то знайте: это Россия движется в Евросоюз, чего лично я не хочу…

5 82 6 15644 15.02
#слушать 35:03 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Kполитика, власть, армия, сирия, чечня, общество, видео, передачи
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история (4). Вторая серия Описание истории Руси принято начинать с IX-ого века. Но ведь «до того» тоже что-то происходило?...

5 111 6 18064 15.02
Kобщество, политика, мнения
Голосование
Вам жалко погибших в Сирии бойцов ЧВК «Вагнер»?
5 98 6 19710 15.02
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я потрясён кровавым событием в Кизляре Преступник не является мусульманином или христианином! Он не имеет никакого отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнёт на жизнь ни в чем не повинных людей…

5 118 6 13084 18.02
Kобщество, происшествия, мнения
Блоги

МБХ медиа

Людмила Улицкая: «Если бы была в Москве в день выборов, голосовала бы за Собчак» В Собчак есть дерзость, авантюризм, слова она говорит правильные. Эстетически очень надоели мужики в синих пиджаках, не говоря уж о тех, что в погонах. А Ксения порадует то красной блузкой, то клетчатой кофточкой. Уж точно будет повеселей!..

5 58 6 6566 21.02
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах: Иван III Другое важнейшее достижение нового царя, впрочем, невозможное без первого, — освобождение России от Ордынского ига и Ордынских поборов…

5 49 6 5574 19.02
Kистория, государство, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

После слов Серебрякова о нац.идее современной России актеру пригрозили сокращением числа предложений о съемках Недовольство откровенным интервью артиста высказали в Госдуме, с осуждением отозвались и некоторые коллеги по кинематографическому цеху…

5 364 6 84620
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Гибридная составляющая может переосмыслить всё, кроме физических результатов: сложно сказать российской военной пропаганде, что эти убитые казаки воскресли…

5 176 6 149343 17.02
#слушать 48:08 8читать $скачать 11.0 МБ
Голосование
Вам обидно, что казахский язык переходит с кириллицы на латиницу?
5 95 6 11197 20.02
Блоги

Reuters: Россия потеряла в бою в Сирии 300 человек убитыми и ранеными Понесенные Россией потери стали крупнейшими со времен войны на востоке Украины в 2014 году. Москва отрицает отправку военных и добровольцев на Украину и никогда не подтверждала сообщения о потерях…

5 600 6 179307 16.02
Kсирия, расследования, военные, события
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

+ А то поздно будет! Предвыборный ролик в интернете совершил фурор А то поздно будет! Предвыборный ролик в интернете совершил фурор Тут собраны все фобии, фантазмы, скелеты в шкафу, преследующие «нормального» обывателя: негр в армии; служба до 60 лет; геи, правящие миром…

5 293 6 169298 18.02
8читать ;смотреть
Kобщество, юмор, выборы, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6712082
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3305250

Сегодня в эфире