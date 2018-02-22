Бывшему президенту Грузии и губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года
Об этом говорится в ответе украинской Госпогранслужбы адвокатам политика. Его защита намерена обжаловать это решение. В начале февраля Саакашвили депортировали в Польшу. После этого он уехал в Нидерланды, где получил вид на жительство.
Комментарии1
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vaka257 22 февраля 2018 | 06:59
Это говорит о том,что на Украине ещё полно дремучих совков ,как и в России...Надо ждать...Сорок лет водил свой народ Моисей по пустыне ,пока не умер последний,кто был рабом...