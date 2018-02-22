Минфин не возражает против возможного запуска в стране частной криптовалюты
При условии обеспечения соответствующего контроля со стороны финансовых властей, а также отсутствия необходимости инвестиций за счет государственных средств. Об этом говорится в письме главы ведомства президенту Владимиру Путину. Оно было направлено российскому лидеру еще 29 января в рамках исполнения поручения о создании национальной криптовалюты, передает «Интерфакс».
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