В России вступают в силу новые правила прохождения техосмотра автомобилей
Регламент процедуры ужесточили: теперь запрещено ездить без аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, покрывать пленкой фары и устанавливать шины с шипами только на ведущую ось. Кроме того, автомобиль не сможет пройти техосмотр, если у него будут незарегламентированные изменения в конструкции, например тюнинг, который не подтвержден документами.
Комментарии1
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dilevski1973 22 февраля 2018 | 06:54
А его вообще кто нибудь проходит? Напишите здесь. С ценой впроса.