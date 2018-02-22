В России вступают в силу новые правила прохождения техосмотра автомобилей

Регламент процедуры ужесточили: теперь запрещено ездить без аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, покрывать пленкой фары и устанавливать шины с шипами только на ведущую ось. Кроме того, автомобиль не сможет пройти техосмотр, если у него будут незарегламентированные изменения в конструкции, например тюнинг, который не подтвержден документами.