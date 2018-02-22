Тверской суд Москвы огласит приговор фигуранту «дела 26 марта» Дмитрию Борисову
Его обвиняют в нападении на полицейского в ходе оппозиционного митинга 26 марта прошлого года. По версии следствия, он нанес ему два удара ногой по голове. Прокурор ранее потребовал для обвиняемого три года колонии общего режима. Защита и сам подсудимый настаивают на полном оправдании.
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