Тверской суд Москвы огласит приговор фигуранту «дела 26 марта» Дмитрию Борисову

Его обвиняют в нападении на полицейского в ходе оппозиционного митинга 26 марта прошлого года. По версии следствия, он нанес ему два удара ногой по голове. Прокурор ранее потребовал для обвиняемого три года колонии общего режима. Защита и сам подсудимый настаивают на полном оправдании.