Настя Рыбка утверждает, что вице-премьер Сергей Приходько действительно пользовался услугами «девушек»

Об этом она рассказала в интервью ФБК: «Приходько в этом смысле повезло меньше. Если бы он занимался спортом, не бухал, держал себя в тонусе и норме, то его бы тоже так хотели. Но он не такой няшка, как Олег. Но я жалею, что не переспала с Приходько». Также в этом интервью утверждается, что миллиардер Олег Дерипаска продолжает устраивать вечеринки с этими «девушками». Последняя прошла в Москве в позапрошлые выходные