Настя Рыбка утверждает, что вице-премьер Сергей Приходько действительно пользовался услугами «девушек»
Об этом она рассказала в интервью ФБК: «Приходько в этом смысле повезло меньше. Если бы он занимался спортом, не бухал, держал себя в тонусе и норме, то его бы тоже так хотели. Но он не такой няшка, как Олег. Но я жалею, что не переспала с Приходько». Также в этом интервью утверждается, что миллиардер Олег Дерипаска продолжает устраивать вечеринки с этими «девушками». Последняя прошла в Москве в позапрошлые выходные
Комментарии5
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ur_sus 22 февраля 2018 | 06:49
А эта "рыбка" явно в "презики" метит. в смысле на "галеру" хочет, на "яхте" уже отпахала...
otets_zvezdonyi_ 22 февраля 2018 | 06:51
ur_sus: уже первый шаг сделала..))) http://porno365.xxx/movie/12273
ur_sus 22 февраля 2018 | 06:54
otets_zvezdonyi_:
и этот "шаг" был сделан "тем местом", которым у обычных девушек "шагать" не получается...
ansh 22 февраля 2018 | 06:49
Приходько уже не хряк, а боров?
begly_ 22 февраля 2018 | 06:51
Да, видать с Приходько Рыбка могла только переспать. В полном смысле этого слова.