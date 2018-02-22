Против создателей фильма «Форма воды» подали иск о плагиате

Сын драматурга Пола Зинделя Дэвида утверждает, что у картины есть 60 заимствований из драмы его отца «Дай мне услышать твой шепот», которая была написана в 1969 году, передает Reuters. Иск в отношении режиссера фильма Гильермо дел Торо, продюсера Дэниэл Крауса и студии Fox Searchlight подан в суд Лос-Анджелеса. В киностудии считают, что обвинения выдвигаются на фоне голосования о присуждении премии «Оскар» с целью давления на студию. «Форма воды» номинирована на 13 премий американской киноакадемии, в том числе как «лучший фильм», «лучший режиссер» и «лучший оригинальный сценарий».