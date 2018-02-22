Twitter ужесточает правила пользования сервисом для борьбы с ботами и пропагандой

В частности, теперь пользователям запретят одновременно публиковать одинаковые или «в значительной степени похожие» твиты с разных аккаунтов, а также одновременно лайкать и ретвитить с разных учетных записей. Такая возможность пропадет из приложение TweetDeck к 23 марта. При этом в компании добавили, что такое ужесточение правил не касается чрезвычайных ситуаций и других социально значимых событий. Такое решение Twitter связано с необходимостью уберечь обсуждение «критически важных тем» от вмешательства со стороны, объяснили в компании.