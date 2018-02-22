Владимир Путин сменит место проведения послания Федеральному собранию
Оно состоится 1 марта не в Георгиевском зале Кремля, где традиционно проводилось в прошлые годы, а в Большом Манеже. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Кремле. По его словам, это «подчеркивает иной характер послания — всему гражданскому обществу, а нет только «пиджакам». Другие источники газеты, близкие к администрации президента, добавили, что впервые Путин выступит с обращением, которое будет охватывать шестилетний период. В предыдущих своих посланиях Федеральному собранию глава государства сообщал план работы правительства и основные цели на ближайший год. На само послание помимо членов Совета федерации и депутатов Госдумы планируют пригласить доверенных лиц Путина как кандидата на предстоящих выборов. Но присутствовать на мероприятии они будут как члены Общественной палаты или общественные деятели.
Комментарии5
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redrica 22 февраля 2018 | 06:44
Так Манеж - это выставочный зал. С живыми экспонатами.
sergirusso 22 февраля 2018 | 06:44
Тенденция однако. Собчачиха - кандидат в президенты, Плешак сменил Кремль на Манеж. Циркачи...
wuwer 22 февраля 2018 | 06:46
Опять будет присутствовать-отбывать сотня скучающих старпёров. десяток восторженных девиц и пиар-журнализды для высасывания новостей из пустопорожней болтовни
nikolashin2017 22 февраля 2018 | 06:50
"я не люблю манежи и арены:
на них мильон меняют по рублю"
и эти самозванца перемены,
тем паче, никогда не полюблю...
ekologus 22 февраля 2018 | 07:00
Да пошел Он куда подальше!