Владимир Путин сменит место проведения послания Федеральному собранию

Оно состоится 1 марта не в Георгиевском зале Кремля, где традиционно проводилось в прошлые годы, а в Большом Манеже. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Кремле. По его словам, это «подчеркивает иной характер послания — всему гражданскому обществу, а нет только «пиджакам». Другие источники газеты, близкие к администрации президента, добавили, что впервые Путин выступит с обращением, которое будет охватывать шестилетний период. В предыдущих своих посланиях Федеральному собранию глава государства сообщал план работы правительства и основные цели на ближайший год. На само послание помимо членов Совета федерации и депутатов Госдумы планируют пригласить доверенных лиц Путина как кандидата на предстоящих выборов. Но присутствовать на мероприятии они будут как члены Общественной палаты или общественные деятели.