Инициативная группа студентов МГУ передала в ректорат более 4000 подписей за перенос фан-зоны ЧМ по футболу

Накануне встретиться с ректором делегатам от группы так и не удалось, но после долгих переговоров администрация вуза подтвердила готовность Виктора Садовничего провести встречу 1 марта. В среду в кабинет к ректору для сдачи подписей против фан-зоны мундиаля на Воробьевых горах студентов так и не пустили. Несмотря на то, что представители студенческого объединения «Инициативная группа МГУ» планировали этот разговор загодя, в ректорате к нему готовы не были — руководство отказалось от встречи и поначалу отключило почти все лифты в знаменитой сталинской высотке. На административный этаж можно было попасть только по лестницам, а там выставили ЧОПовцев. Садовничему хотели сообщить о недовольстве студентов тем, что летом возле МГУ установят фан-зону на 25 тысяч человек, хотя поблизости — общежития и учебные корпусы. Не в восторге студенты и от того, что на время матчей их, возможно, выселят из общежитий, а сессию перенесут на начало мая. «Инициативная группа студентов МГУ» собрала подписи с требованием перенести фан-зону на ВДНХ. Дело в том, что Садовничий – доверенное лицо Путина, а тот выступает главой наблюдательного совета оргкомитета по проведению чемпионата. Руководство МГУ через Facebook призывало студентов не участвовать во вчерашнем действе, поскольку оно якобы нарушает «Правила внутреннего распорядка МГУ». Тем не менее, в официальной группе МГУ во «ВКонтакте» появилась копия приказа ректора о переносе сессии на старые сроки и отмене выселения из общежития. Студенты и преподаватели не первый месяц протестуют против организации площадки для футбольного фестиваля вблизи университета. Чемпионат мира совпадает с сессией и защитой дипломов, поэтому работа фан-зоны может помешать подготовке к экзаменам.