В Лондоне объявлены лауреаты музыкальной премии Brit Awards
Победителем в номинации «Мировое признание» стал музыкант Эд Ширан. Лучшей группой — Gorillaz. Лучшим сольным исполнителем признан рэпер STORMZY, а лучшей исполнительницей — Дуа Липа. В категории «Лучший международный исполнитель» победу одержал Кендрик Ламар. Лучшей международной исполнительницей назвали певицу Лорд.
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