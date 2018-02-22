В Лондоне объявлены лауреаты музыкальной премии Brit Awards

Победителем в номинации «Мировое признание» стал музыкант Эд Ширан. Лучшей группой — Gorillaz. Лучшим сольным исполнителем признан рэпер STORMZY, а лучшей исполнительницей — Дуа Липа. В категории «Лучший международный исполнитель» победу одержал Кендрик Ламар. Лучшей международной исполнительницей назвали певицу Лорд.